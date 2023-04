Egy év telt el a Gordon Murray által tervezett T.33 kupé bemutatása óta. A nettó 1,37 millió angol fontért (kb. 587 millió Ft) kínált szupersportkocsi összes példányát eladták még a piaci bevezetés előtt, így a gyártó nem sokat kockáztatott, amikor most bemutatta a T.33 nyitott tetős verzióját.

Levágták egy 600 milliós sportkocsi tetejét 1 /49 Fotó megosztása: 2 /49 Fotó megosztása: 3 /49 Fotó megosztása: 5 /49 Fotó megosztása: 6 /49 Fotó megosztása: 7 /49 Fotó megosztása: 9 /49 Fotó megosztása: 10 /49 Fotó megosztása: 11 /49 Fotó megosztása: 13 /49 Fotó megosztása: 14 /49 Fotó megosztása: 15 /49 Fotó megosztása: 17 /49 Fotó megosztása: 18 /49 Fotó megosztása: 19 /49 Fotó megosztása: 21 /49 Fotó megosztása: 22 /49 Fotó megosztása: 23 /49 Fotó megosztása: 25 /49 Fotó megosztása: 26 /49 Fotó megosztása: 27 /49 Fotó megosztása: 29 /49 Fotó megosztása: 30 /49 Fotó megosztása: 31 /49 Fotó megosztása: 33 /49 Fotó megosztása: 34 /49 Fotó megosztása: 35 /49 Fotó megosztása: 37 /49 Fotó megosztása: 38 /49 Fotó megosztása: 39 /49 Fotó megosztása: 41 /49 Fotó megosztása: 42 /49 Fotó megosztása: 43 /49 Fotó megosztása: 45 /49 Fotó megosztása: 46 /49 Fotó megosztása: 47 /49 Fotó megosztása: 49 /49 Gordon Murray, a T.33 Spider és a V12-es motor Gordon Murray, a T.33 Spider és a V12-es motor Fotó megosztása: Fotó megosztása:

Egy év rövid időnek hangzik ahhoz, hogy egy torziós szilárdságára oly kényes sportkocsiból roadstert faragjanak. Nem is ez történt: a cég a kupéval párhuzamosan fejlesztette a nyitott tetős változatot, így a speciális hibrid monocoque szerkezetet (amelynél szénszálas paneleket ragasztottak alumínium térhálós csőszerkezetre) eleve úgy fejlesztették, hogy tető nélkül is kellően merev legyen – illetve hogy tetővel és anélkül egyaránt harmonikusan mutasson a modell. Ez egyben azt is jelenti, hogy a Spider mindössze 18 kilóval nehezebb a kupénál.

A tető egy fixen rögzített elemből, valamint két, kiemelhető panelből áll. Ezek szénszálas kompozitból készültek, így igen könnyűek; használaton kívül elférnek az orrban kialakított, 115 literes rekeszben. A hátsó szélvédő nyitott és fedett állapotban egyaránt gombnyomásra lehúzható, így a V12-es szívómotor zaja akadálytalanul töltheti be az utasteret.

Klasszikus csomagtartója nincs az autónak; helyette a fent említett elülső rekesz, valamint a hátsó kerékdobok fölött kialakított, egy-egy 90 literes üreg szolgál a csomagok elhelyezésére. A teljes tárolókapacitás 295 liter.

Az utastérben ugyanaz a környezet fogad, mint a kupéban – középre rendezett fordulatszámmérő, szénszálas kormánykerék és ülések – viszont az ülések mögötti belső válaszfalat itt a karosszéria színére fényezték, hogy nyitott tető mellett egységes látványt nyújtson az autó.

A T.33 kupé egyik nagy dobása, hogy tervezője, Gordon Murray a szokásos légbeömlők és szárnyak nélkül oldotta meg az aerodinamikai feladatokat, bár az autónak van egy kinyitható hátsó légterelője. Ugyanez igaz a roadsterre is, amely egy elöl elhelyezett résen keresztül tereli az autó alá az alacsony nyomású (tehát szívó hatású) levegőt, amely egy masszív diffúzoron keresztül távozik hátul. A T.33 Spider felszerelt vagy leemelt tetővel ugyanúgy viselkedik a légáramban.

A tetőelemeket rögzítő, egyben bukókeretként is szolgáló keretet szintén optimalizálták aerodinamikai szempontból, így elkerülhető a kabriókra gyakran jellemző dübörgés, lüktetés.

Az elöl-hátul kettős keresztlengőkaros futómű megegyezik a kupééval, ahogy az elektrohidraulikus kormányszervo, a karbon-kerámia tárcsás fékrendszer, valamint az autó lelke: a félig teherviselő elemként beépített V12-es hajtáslánc.

A 3,9 literes motor száraz karteres kenést kapott, nincs viszont feltöltés: az atmoszferikus motor tizenkét hengere négy fojtószelepen keresztül kapja a levegőt, és huszonnégy (hengerenként kettő) injektoron keresztül a benzint.

A 451 Nm maximális forgatónyomaték 90 százaléka végig elérhető 4500 és 10500/perc között, a maximális fordulatszám 11100/perc. A csúcsteljesítmény 617 lóerő; ehhez 10250-ig kell forgatni a motort.

A blokk mindössze 178 kilót nyom, és ezzel a világ legkönnyebb utcai V12-ese. Szintén extrém könnyű: 82 kilós a hatfokozatú kézi Xtrac váltómű. Automata nem rendelhető a spiderhez.

A fedetlen szupersportkocsiból mindössze 100 darab készül, a gyártás teljes folyamata a vevő maximális bevonásával zajlik. Az árról nincs információ, de biztosan magasabb lesz a kupéénál.