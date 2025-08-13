A tervek szerint 2028 végével befejezi pályafutását a BMW XM. A sportos szabadidőjármű helyébe egy másik nagy SUV léphet, amelynek azonban egészen más lesz a karaktere, írja az Automotive News.

9 fotó

A G74 modellkódú újdonság a jelenlegi X5 platformjának egy módosított kivitelére épül majd, azaz nem alvázas konstrukció lesz, erősítette meg a lapnak egy bennfentes. A hivatalos csatornákon ugyanakkor sem megerősíteni, sem cáfolni nem volt hajlandó az értesülést a BMW.

Az új terepjáró gyártása várhatóan 2029 második félévében indul be a BMW észak-amerikai üzemében, ahol jelenleg 11 ezer ember dolgozik az X3, X4, X5, X6, X7 és XM szériákon. Az elmúlt harminc évben több mint 7 millió autót épített itt Spartanburg-ben a BMW.

Az Edmunds.com információi szerint a Mercedes-Benz G-osztály a világ második legjövedelmezőbb prémium (tehát nem luxuskategóriás) személyautója. Észak-Amerikában átlagosan 208 ezer dollár (70 millió Ft) feletti áron vásárolják a nagy terepjárót az ügyfelet; ennél drágábban csak a Porsche 911-esek találnak gazdára.

A G-osztály vevőkörének azonban nem csak rengeteg pénze van, hanem a márkahűsége is erős: három ügyfélből kettő Mercedesből Mercedesbe ül, amikor autót cserél.

A BMW már korábban elkezdett terepes húrokat pengetni az xOffroad csomaggal, amely köré egy éve egészen komoly ajánlatot építettek fel: az X5 gyártásának huszonötödik évfordulójára kiadott, stílusosan ezüstlakodalmi kiadásnak (Silver Anniversary Edition – képeink többségén ez az autó látható) nevezett limitált széria légrugókkal, négyféle terep-üzemmóddal, mechanikus hátsó differenciálzárral és fenékvédő lemezekkel került forgalomba. A csomagból a szabad hasmagasságot, valamint hossz- és keresztirányú dőlésszögeket mutató terepműszerezettség, valamint a jármű környezetét figyelő kamerarendszer sem hiányzott, illetve jutányos felár ellenében vegyes használatú (terepre és aszfaltra egyaránt alkalmas) abroncsokat is lehetett vásárolni az autóhoz.

Ami a lehetséges hajtásláncokat illeti, a BMW alighanem megmarad a belső égésű opcióknál: a hibrid elképzelhető, de a potenciális vevőkör számára a tisztán elektromos hajtásnál sokkal vonzóbb egy izmos V8-as.

Nem a G-osztály az egyetlen ellenfél, akivel a BMW össze készül akasztani a bajuszt: ott van a Lexus LX570 is, és persze az örök klasszikus, amelyből ma már újra kapható nagy teljesítményű változat: