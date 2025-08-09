Lopás bűntettével és más bűncselekmények elkövetésével vádolja a Szegedi Járási Ügyészség azokat a személyeket, akik több kerékpárral úgy távoztak, hogy tudták az nem övék.

A vádirat szerint a terheltek 2024. augusztus és november között négy sértettet károsítottak meg, akik biciklijét ellopták. Az elvett kerékpárok között volt egy közel félmillió forint értékű, melyről az egyik férfi a zárat lefeszítette.

Az egyik lopást biztonsági kamera is rögzítette.A kerékpárral a férfi próbált elindulni, majd a helyszínről történő távozáskor arcra esett. Bűnösségük kérdésében a Szegedi Járásbíróság fog dönteni.

a videó a hirdetés után indul

Tudod melyek a hazai járműtolvajok kedvenc városai? A Vezess korábbi cikkéből kiderül: