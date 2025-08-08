A Központi Statisztikai Hivatal megjelentette a 2019–2024 évek személysérüléses közúti közlekedési baleseti adatainak térképes és diagramos vizualizációját, melyen áttekinthető a balesetek havi, heti, valamint a hét napjai szerinti eloszlása, lokalizálhatók a baleseti gócpontok és azonosíthatók a legveszélyesebb útszakaszok.

A felületen elérhető szűrők lehetővé teszik az adatok egyéni igények szerinti csoportosítását a baleset éve, a sérülés súlyossága (könnyű, súlyos vagy halálos kimenetelű), valamint az okozó jármű típusa (személygépkocsi, motorkerékpár stb.) szerint.

Itt megnézheted a legveszélyesebb magyar utakat 1

Számos szempontból böngészhető az interaktív térkép és diagram (Kép: KSH)

A hagyományos, táblázatos formánál sokkal „plasztikusabb” megjelenítés a nagyközönség számára is emészthetőbb, de a baleseti adatok vizualizációja segítségével a közlekedésbiztonsági szakemberek, a szakpolitikusok és az újságírók is sokkal könnyebben, hatékonyabban tájékozódhatnak a témában.

