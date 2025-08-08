A Youtube videók jó bevételi forrást jelentenek azoknak, akik megtalálják a nézőket érdeklő tartalom gyártásának kulcsát. Vannak akik komoly forgatókönyv alapján, stábbal rögzítenek igényes műsorokat, mások egyszerűen meglelik a kiskaput, és egy akciókamerával érnek el hatalmas nézettséget.

Utóbbi kategóriába tartoznak a végsebességet mérő videók. Hosszú évekkel ezelőtt kezdődött a trend, a német autópálya pedig tökéletes helyszínnek bizonyult. Sebességkorlátozás nélkül bárki nekivághatott egy ilyen csatorna felépítésének, csak egy kamera, no meg az autó kellett hozzá.

Mostanra azonban eldurvult a helyzet, gyakorlatilag játszótér lett a német autópálya. A helyzetet bonyolítja, hogy a szomszédos Hollandiából érkeznek a száguldozók, ahol kénytelenek a 100 km/órás korlátozással és rengeteg sebességmérő kamerával szembenézni. Ha valaki több mint 40 km/h-val lépi túl a sebességet, a rendőrség a helyszínen elveheti a jogosítványát, így érthető, hogy az ezer lóerős szörnyeket inkább a német autópályán engedik szabadon.

A varázsszó: Autobahn

Ferrari, Lamborghini, McLaren, Bugatti, AMG – a lista hosszú és szinte minden tétel brutális. Elég csak végiglapozni egy holland tuningalkatrész-kereskedő YouTube-csatornáját. A videók leírásában szinte mindig ott szerepel a varázsszó: „Autobahn”.

Friss videójukban egy Lamborghini Revuelto látható (1015 LE, több mint 500 000 euró) ahogy 370 km/h-s csúcssebességgel száguld el egy teljesen megrakott autószállító kamion mellett, fényes nappal, normál forgalomban, egy kétsávos autópályán. A „tetthely” az A57-es autópálya a német-holland határ közelében, Goch térségében. – írta az Auto Motor und Sport.

A ytlarge.com elemzése szerint a szóban forgó csatorna az eddig feltöltött, gyakran milliós nézettségű videókkal naponta 700 dollár körüli bevételt hoz, vagyis 200 ezer forint körül alakulhat a hirdetésekből befolyó összeg.

Ez a jelenség egyre gyakoribb, a németeknek pedig kezd elegük lenni.

Szinte naponta új videók

Mert a jelenség nem egyedi, egyre több hasonló videós van, és szinte naponta tesznek közzé a Facebookon, az Instagramon és a YouTube-on. A videók már rég felkeltették a helyi rendőrség figyelmét is. A WDR német közszolgálati televízió Stefan Sparberget, a klevei rendőrség szóvivőjét idézi, aki az egészet egy szóval jellemezte: „Felelőtlen.”

A szóvivő elmondta, hogy rendszeresen kapnak hasonló videókat, de „nincs kiindulási alap a nyomozáshoz”. Végül is az A57-es autópálya érintett szakaszán nincs sebességkorlátozás, „szabad az út”, még a holland szomszédok számára is.

Lamborghini Revuelto galéria:

17 fotó

Az egy dolog, hogy a holland „influenszerek” száguldozása az autópályán látszólag legális, amíg nem történik semmi és egyedül haladnak. A közzétett videók alapján azonban bőven lennének „kiindulási alapok a nyomozáshoz”.

Például egy szépen kivitelezett drift a szembejövő sávon keresztül egy autópálya-lehajtónál, vagy 140 km/h-s tempó egy országúton. Vagy ott van egy nemrég közzétett másik videó, amelyen egyfajta üldözés látható az A57-esen egy Porsche GT2 RS-sel, a filmezett maximális sebesség 349 km/h.

Németországban az illegális autóversenyek és a különösen vakmerő száguldozás bűncselekménynek számít, sebességkorlátozástól függetlenül. Aki például engedély nélküli versenyt rendez, azon részt vesz, vagy úgy viselkedik, mintha versenyezne, akár tíz évig terjedő szabadságvesztéssel is sújtható.

Egyre több helyi sajtócikkben tűnik fel a téma, a helyi lakosok a veszélyesség mellett a zajra is panaszkodnak, és ha elég nagy a közösségi nyomás, akkor a hatóságnak nem lesz más választása, tennie kell majd valamit a 300 km/óra feletti sebességtesztek ellen.