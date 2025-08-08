Szombaton mindkét üzemanyag típus nagykereskedelmi ára csökkenni fog. A benzin 3 forinttal, a gázolaj 4 forinttal lesz olcsóbb várhatóan, ha a kutak érvényesítik áraikban a csökkenés mértékét – olvasható a Holtankoljak.hu oldalán. Jelenleg az átlagár a 95-ös benzin esetében 588 Ft/liter, a gázolaj esetén 602 Ft/liter. Legutóbb a hét közben jelentettek árcsökkenést, ám akkor csak a gázolaj ára csökkent.

Természetesen ezektől az áraktól jelentős eltérést tapasztalhatnak az autósok a kutakon, hiszen a diszkont kutak akár 20 forinttal olcsóbban kínálhatják az üzemanyagot, az autópályák mellett viszont akár 70 forinttal is drágább lehet.

2025 első félévében egyébként szinte ugyanannyi üzemanyag fogyott Magyarországon, mint egy évvel korábban az azonos időszakban. 1,883 milliárd liter üzemanyagot értékesítettek a Magyar Ásványolaj Szövetség tagjai, míg a legnagyobb kúthálózatokat tömörítő szervezet adatai 2024-ben ez idő alatt 1,874 milliárd liter fogyott. Ugyanakkor a részletek változtak, mert arányosan a hagyományos benzin és gázolaj forgalma kis mértékben csökkent a kevésbé nagy mennyiségben fogyó prémium változataik aránya szépen emelkedett. Részletek a Vezess alábbi cikkében olvashatóak.