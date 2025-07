145 millió forint rengeteg pénz, még akkor is, ha cserébe az európai autógyártás egyik öreg klasszikusát kapjuk meg, modernizált formában. A Boreham Motors pontosan ezt ígérte a tavalyi év végén, és bár nem tudjuk, hányan ugrottak a lehetőségre, vélhetően jóval többen gondolták úgy, hogy az ötlet remek, de ennyi pénzt biztosan nem tudnak áldozni egy korlátozott használhatóságú, ráadásul gyűjtői értékkel sem bíró örömautóra.

24 fotó

Ők most örülhetnek, mert felbukkant egy másik műhely, a walesi MST, akik hasonló élményt ígérnek, de a pénz töredékéért: 295 ezer angol font helyett mindössze 75 ezret (35 millió forintot) kell letenni az asztalra, plusz az adókat, és máris (illetve 12-18 hónappal később) a miénk egy régi-új Ford Escort Mk1. Ez nagyságrendileg egy lakótelepi garzonlakást ára ma Magyarországon, te tudod, hogy melyikre van nagyobb szükséged.

Nem teljesen új persze az ajánlat, mert az MST szintén tizenéve készíti az első és második generáció Escortokon alapuló restomod alkotásait. Ami idén új, az az MST Sport verzió, amellyel az alapokhoz mennek vissza – magyarul a nagy teljesítmény, prémium kidolgozás helyett a tömeg/teljesítmény arányra és az egyszerűségre összpontosítanak.

Az első autók már 2026-ban elkészülnek, és egy évre rá jöhetnek az MK2-esek is. Mindkét szériában ugyanaz a kétliteres soros négyhengeres motor dolgozik majd. A kettős vezérműtengelyes, hengerenkénti befecskendezéses erőforrás legnagyobb teljesítménye 183 LE – bár nem ismert az autó tömege, ennyi elég kell, hogy legyen az élvezetes országúti használathoz. A váltó ötfokozatú, kézi kapcsolású egység, a differenciálmű részlegesen önzáró.

A felfüggesztés sportos hangolású, állítható lengéscsillapítókkal, rövid TwinCam kanyarstabilizátorokkal, négydugattyús féknyergekkel és belső hűtésű féktárcsákkal.

Az utastér az 1970-es évek sportautóinak hangulatát idézi. A sportülések támlája állítható, hátulra üléspad vagy csomagtároló polc egyaránt kérhető, a kormány nyersbőr borítást kap. Lényeges, hogy modern elektromos rendszereket építenek be, így megbízhatóbb lesz az autó.

Ami a külső megjelenést illeti, a fehér alapszín mellé rengeteg más festés és sávozás választható, opcióként kerékív-toldat és krómcsomag is rendelhető. A könnyűfém keréktárcsák korhű 13 colos méretben készülnek. Kiegészítő ralifényszórókat, kartervédő lemezt, toronykitámasztást, sportos felniket is kérhetünk, és végül, talán a legfontosabb, hogy az egész csomag elérhető balkormányos kivitelben is.

