Az 1968-as Austin Mini Cooper S tüzes kis törpe volt: a 698 kg menetkész tömegű, 305 centis autócskát egy 1,3 literes, 77 lóerős benzinmotor hajtotta, nem elhanyagolható 157 km/óráig kergetve az autót, amely álló helyzetből 10,9 másodperc alatt érte el a 100 km/óra sebességet.

A brit Tolman manufaktúra, amely kifejezetten izmos youngtimerek visszafogott élesítésére szakosodott, úgy gondolta, még most, ötvenhat évvel később is van létjogosultsága az autónak, ezért kezelésbe vette a a klasszikus apróságot.

A motort teljesen újjáépítették. Üzemanyag-befecskendezést kapott, ami egészen 1991-ig különleges ínyencségnek számított a Miniknél. Az autó hangosabb, de még nem feltűnő nemesacél kipufogó rendszert kapott, az utastér extra hangszigetelést kapott, a motorteret hővédelemmel látták el, a motor működését elektronikus vezérlő egység szabályozza, így javult a hidegindítás és az alapjárat. A teljesítmény 91 lóerőre nőtt.

A váltóművet is felújították, de meghagyták az eredeti, négyfokozatú konfigurációt. Az abroncsoknál is az eredeti méretnél maradtak, a korhű Dunlop Aquajet szerény tapadását ellensúlyozza a tény, hogy az autó pont úgy vezethető, mint az eredeti – eltekintve persze a megnövelt motorerőtől. Ugyanez igaz a fékekre, ahol megtartották az eredeti első tárcsákat és hátsó dobokat, de speciális, modern fékvezetékeket építettek be, így javult a pontos adagolhatóság.

A legnagyobb változás a futóművet érintette: az állítható felfüggesztés a modern Bilstein lengéscsillapítókkal nagyságrendekkel kényelmesebbé, ugyanakkor sportosabbá is teszi az autót.

Az alkotók amit lehet, megmentettek az eredeti alkatrészek és kivitelek közül. Ilyen a krómozás, a tetőkárpit és a fényezés. A műbőrt azonban valódi bőrre cserélték az üléseken, míg az utólag beépített napfénytetőt kiszerelték, felújították, és úgy illesztették vissza.

A szélvédő elöl és hátul egyaránt fűthető, a lámpák LED-esek, az autóban elrejtett Bluetooth csatoló teremt lehetőséget a zenehallgatásra. A fényezés kőfelverődés elleni védelmet kapott, az üregeket is lekezelték.

Ezt az autót egy konkrét ügyfél személyes igényei szerint rakták össze, de nyilván örömmel megismétlik másoknak is a munkát – ha van otthon egy elfekvő Austin Minid vagy Peugeot 205-ösöd (az a manufaktúra másik specialitása), vedd fel velük a kapcsolatot.