A Škoda mindig is erős volt kombikban, a Fabia, az Octavia és a Superb puttonyos verziói meghatározónak bizonyultak a márka megerősödése szempontjából, és ez még ma, a SUV-korszakban is érvényes. Európában jelenleg az Octavia a Škoda legnépszerűbb típusa, és a kombiból hagyományosan többet adnak el, mint a szedánból.

Ezért a Škoda állítólag bővíti kombikínálatát, méghozzá egy tisztán elektromos modellel. Ez duplán is sikeresnek ígérkezik a cseh márkánál: a kombi fent említett népszerűsége mellett most elektromosban is nagyon erősek Európa-szerte, májusban megelőzték a Teslát, és jelenleg a VW mögött a második helyen állnak a villanyautó-értékesítési rangsorban.

Valójában semmi meglepő nincs az elektromos kombi érkezésében: a Škoda már 2023-ban beharangozta azt, épp csak eredetileg 2026-ra ígérték az érkezését. Most ellenben reálisabbnak látszik a 2027 vagy akár 2028, így pedig érthető, hogy idén ősszel még csak egy előtanulmányt mutatnak be, és nem a végleges modellt.

Már most is komoly konkurencia várna az Octavia kombi elektromos párjára, hiszen az Opel Astrából és a Peugeot 308-ból is létezik elektromos kombi, és a Volkswagen ID.7 Tourer is ezt a csapatot erősíti.