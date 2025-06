A mobil digitális táblák alkalmazása különösen hasznos az ideiglenes forgalomterelések során, ezért elsősorban az M1-es autópályán találkozhatnak velük az autósok.

Az új eszközök logisztikailag is nagy segítséget jelentenek: ameddig korábban egy ilyen eszköz mozgatásához egy platós autó kellett, az újabbak már párban mozognak. Az eszköz egyik része utánfutóra szerelt (ezeket ott lehet hagyni a leállósávon), a másik fele pedig platóra telepített, így egy autó két táblát tud mozgatni a telephely és a pálya között.

A táblák fényereje alkalmazkodik a környezethez: a már távolról is jól látható és egyértelmű forgalmi jelzések csökkenthetik a balesetveszélyes helyzeteket, segítik a járművezetőket a biztonságos közlekedésben. Az eszközök távolról, táblagépről is könnyen vezérelhetőek, száznál is több jelzésképet képesek tárolni, amit akár dinamikusan is tudnak változtatni – írta az MKIF Zrt.