Az MG Motor volt annak idején az első kínai autógyártó,amely érdemi jelenlétet faragott ki magának Európában – na jó, Nagy Britanniában, de attól még itt volt. A helyzete azóta két ok miatt is gyengült: egyrészt rohamtempóban érkeznek a kontinensre a kínai kihívók, másrészt míg más márkák hangzatos, látványos technológiákkal, lenyűgöző formatervekkel irányítják magukra a figyelmet, az MG megmaradt annak, aminek indult, és (a talán most már tényleg mindjárt hamarosan érkező Cyberster kivételével) korrekt, megfizethető járműveket kínál ügyfeleinek.

Ez nem jelenti azonban azt, hogy a márka anyacége, a SAIC ne fejlesztene folyamatosan, méghozzá jelentőseket. Már ilyen volt az MG4 villanyautó is, amelynek sportváltozata, az XPower 435 lóerővel elégíti ki a nép teljesítményigényét.

Nagyon erős kompakt SUV érkezhet Európába 1 /2 Fotó megosztása: 2 /2 Fotó megosztása: Fotó megosztása:

Most pedig jön az MGS5, az MG4 MSP (moduláris méretezhető platform) padlólemezét és ezzel együtt hajtáslánc- technológiáját alkalmazó kompakt szabadidőjármű.

A mellékelt illusztrációkból annyi kiderül, hogy az autó fara nagyon hasonlít majd az MG4-esére, így feltételezhetjük, hogy az orrával is hasonló lesz a helyzet. Nyilván magasabbra húzzák a hegyes lámpatesteket, de olyan összhatásra számítunk, mint a ferdehátú modellnél.

Bár műszaki adatokat nem kaptunk, az MG4 EV-ből kiindulva sejthetők a lehetőségek: lehet egy- vagy kétmotoros, hátsó- vagy összkerékhajtású, a motorteljesítmény 125 és 180 kW (170 – 245 LE) között változhat, plusz ott van az XPower fent említett, őrült konfigurációja, ami bizonyára népszerű volna crossover testben is.

Az MG fejlett, prémium szolgáltatásokat ígér, az előbbit fenntartások nélkül elhisszük, az utóbbival megvárnánk az idén tavaszra ígért világpremiert.