A hagyományoknak megfelelően a Forma-1-es Monacói Nagydíj napján, vasárnap rendezték a 107. Indy 500-at, az IndyCar legfontosabb versenyét Indianapolisban. Az autóversenyzés hármas koronájának egyik ágaként tekintett legendás futam idei kiadásán 2023 után ismét a Penske versenyzője, Josef Newgarden örülhetett a végső sikernek.

A verseny rajtja négy órát csúszott a kezdés előtt megérkező eső miatt. A halasztás miatt annak is fennállt a lehetősége, hogy a sötétedés miatt nem futják le a teljes versenytávot, erre végül azonban nem került sor, minden esemény befejeződött magyar idő szerint negyed 3 előtt.

Ami az erőviszonyokat illeti, előzetesen a Penske csapatának állt a zászló, toronymagasan az ő pilótáik voltak a leggyorsabbak a felkészülési időszak során, és az első sort is behúzták az időmérőn három kocsijukkal. Mellettük a McLareneket lehetett a 200 körös verseny esélyeseinek nevezni, habár Callum Ilott csak épphogy felért a 33 fős mezőnyben a rajtra: a britet műszaki okok hátráltatták.

Egy kanyarig sem volt problémamentes a verseny, ugyanis rögtön hárman is kiestek: a 2022-es győztes Marcus Ericsson az újonc Tom Blomqvist hibájának áldozata lett, a kalamajkában pedig a szintén újonc Pietro Fittipaldi is összetörte magát. A kilenc körös sárga zászlós szakasz alatt Marcus Armstrong is kiszállt motorhiba miatt, így rövid idő alatt 29-re csökkent a mezőny létszáma.

A folytatás nyugisabb volt, a tempót pedig a Penske-trió, Scott McLaughlin, Will Power és Josef Newgarden diktálta. Ez egészen a 22. körig tartott, amikor az első után egy újabb Honda-motor mondta fel a szolgálatot – ezúttal a mezőny egyetlen női versenyzője, Katherine Legge autójában mondott csődöt a technika. Az emiatt belengetett sárga zászló a 28. körben újabb sárgát szült: Linus Lundqvist ment a falnak.

They run out of room!@L_Lundqvist76 goes for a ride after a four-wide run into Turn 1! 🫣



📺: #Indy500 on NBC and Peacock pic.twitter.com/oFHicMlxKw — NTT INDYCAR SERIES (@IndyCar) May 26, 2024

Ekkortájt már megkezdődtek az első kiállások, ami megkavarta kissé az állást. A futam hatodánál így is az élen volt a Penske-vel McLaughlin, elsőségét csak alternatív stratégiákkal tudták a riválisok ideig-óráig zavarni.

Rendkívül megbízhatatlanok voltak a Honda-motorok: az 56. körben már a harmadik erőforrásuk füstölt el, ezúttal Felix Rosenqvist alatt. Az emiatt életbe lépő sárga zászlós szakaszban a többség kint járt a csapatánál friss gumikért és üzemanyagért. A 26 fős mezőnyt ezúttal is McLaughlin vezette az újraindítás után a normál taktikát követők közül.

A leghosszabb tiszta időszak következett ekkor, mely a 86. körig tartott: a korábban F1-es üléssel is szóba hozott Colton Herta hibázott. A versenyző azt hitte, kiesett, de csak első szárnya tört, viszont kiszállt autójából. Mire realizálták, hogy a gond mégsem olyan nagy, már több körös hátránnyal tért vissza a pályára.

Around goes the No. 26!



This year's Indy dream ends for @ColtonHerta.



📺: #Indy500 on NBC and Peacock pic.twitter.com/Wz7psaVWGD — NTT INDYCAR SERIES (@IndyCar) May 26, 2024

Féltávnál ezúttal nem McLaughlin fordult az élen, hanem az alternatív taktikát követők mögött Newgarden. Az új-zélandi sem volt messze, virtuálisan a harmadikként haladt, kettejük között Santino Ferruccival.

Nem volt nyugalom a mezőnyben: a 108. körben megint lendült a sárga zászló, Ryan Hunter-Reay nyírt füvet Scott Dixon segítségével. A 114. körben újraindult a száguldás, de a sárga megint sárgát szült: Marco Andretti forgott meg és ütődött falnak.

Ryan Hunter-Reay CRASHES trying to pass Scott Dixon!#Indy500 on NBC and Peacock pic.twitter.com/LxFHoQdxsW — INDYCAR on NBC (@IndyCaronNBC) May 26, 2024

A restartnál megint a végig jól teljesítő McLaughlin vezetett, de feljött mögé a McLarennel Alexander Rossi. Newgarden is velük maradt, az első háromban időnként változott az állás köztük.

A 130. kör körül egy kiállás-kör után az elméleti élmezőnyhöz Alex Palou kétszeres IndyCar-bajnok is csatlakozott. Oda-vissza előzték egymást a legnagyobb nevek körökön át, mintha még nem lett volna hátra a futam harmada. Beszállt a győzelemért zajló meccsbe Pato O’Ward is a McLarennel, valamint a veterán Scott Dixon.

A futam háromnegyedénél egy Penske-autó elvérzett, Power vágódott falnak. Az újraindításnál a McLarenek kezdeményeztek, Rossi és O’Ward váltották egymást az élen körről körre. Ez a 170. körig zajlott, amikor is megkezdődtek a vélhetően utolsó tervezett bokszkiállások. 25 körrel a leintés előtt Dixon, Newgarden, Rossi, O’Ward, Palou és McLaughlin tűntek a legesélyesebbnek a győzelemre. Rajtuk kívül az alternatív stratégiát követő Kyle Kirkwoodot, vagy éppen a NASCAR-menő, de Indy-újonc Kyle Larsonot sem lehetett leírni.

Az utolsó tíz körre fordulva már mindenki letudta a bokszutcai teendőket. A Newgarden, Rossi, Dixon, O’Ward négyes meccsének tűnt ez a győzelemért, mely a végére Newgarden-O’Ward meccsé alakult. Az utolsó körben O’Ward és Newgarden kétszer is helyet cseréltek, végül a tavalyi győztes örülhetett. A bronzérmet végül Dixon szerezte meg Rossi előtt.

WHAT A FINAL LAP!



Josef Newgarden and Pato O’Ward battled to the end in the 108th running of the #Indy500. pic.twitter.com/0QqbcbnfYl — INDYCAR on NBC (@IndyCaronNBC) May 26, 2024

Newgarden az egymás utáni években aratott dupla sikerével megismételte Helio Castroneves 2001-ben és 2002-ben látott teljesítményét, valamint az egyik szponzortól még extra 440 ezer dollárt (156 millió forintot) is kap az indianapolisi siker megismétlésért az amúgy sem kevés, közel 4 millió dolláros (1,4 milliárd forintos) pénzdíj mellé.