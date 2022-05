Vasárnap rendezték a 106. Indy 500-at, az IndyCar legfontosabb versenyét Indianapolisban. Az autóversenyzés hármas koronájának egyik ágaként tekintett legendás futam idei kiadásán örülhetett a végső sikernek.

A csillaghullás már korán, a 200 körös verseny 39. körében elkezdődött: az előzetesen a győzelemre is esélyesnek tartott Rinus Veekay veszítette el az irányítást nem sokkal bokszkiállása után autója felett, a holland a második helyről esett ki.

A verseny első harmadában a veterán Scott Dixon és a tavalyi IndyCar-bajnok Alex Palou előzgették oda-vissza egymást az első helyen. Ezen a Forma-2-ből megismert Callum Ilott változtatott: a brit a 69. körben forgott meg és rakta a falba autóját, az esetben el is tört a csuklója helyi beszámolók szerint. A sárga zászló alatt átalakult az élmezőny, Palou kiesett a pikszisből az autójából kifogyó üzemanyag miatt.

Big One for Illot out of Turn 2 #Indy500 pic.twitter.com/2dZfIKyqHN — Mattzel89 (@Mattzel89) May 29, 2022

Féltáv után nem sokkal az Indy 500-újonc Romain Grosjean is ütközött, előcsalva a nap harmadik sárga zászlóját, épp akkor, amikor az újabb bokszkiálláskör kezdődött. Mindez azonban nemigen keverte meg az élen a helyzetet: Dixon mellett az előző sárga zászló után előrekerülő Conor Daly és a McLaren-üdvöske Pato O’Ward álltak a legjobb helyeken.

49 körrel a leintés előtt negyedikként Scott McLaughlin is a falban találta magát.

McLaughlin into the wall in 3 and 4#Indy500 pic.twitter.com/cJaRojp2Ma — Mattzel89 (@Mattzel89) May 29, 2022

Dixon az utolsó tervezett bokszkiállására 24 körrel a leintés előtt túl gyors tempóval érkezett, így a nagy esélyes kiírta magát a győzelemre esélyesek listájáról egy büntetéssel. Így került a képbe a korábbi F1-es pilóta Marcus Ericsson, a 47 éves veterán Tony Kanaan, O’Ward és Rosenqvist – utóbbi kettős a McLaren Indy-csapatát erősítette.

Hat körrel a vége előtt Ericsson csapattársa, a Chip Ganassi Racing színeiben induló Jimmie Johnson összetörte autóját és előcsalogatta a piros zászlót – azért került elő a versenyt megállító lobogó, hogy a győztes ne sétáljon be a célba csak úgy a felvezető autó mögött.

Johnson has crashed off Turn 2! Six laps to go#Indy500 pic.twitter.com/dIiV7x4Nng — Mattzel89 (@Mattzel89) May 29, 2022

A verstenytávba beleszámító felvezető köröket követően két éles kör maradt az Indy 500-ból. Ericsson zseniális védekezéssel maga mögött tartotta O’Ward-ot, az utolsó fél körben ráadásul ismét meglendült a sárga zászló Sage Karam balesete miatt.

Ericcson és O’Ward mögött Kanaan lett a harmadik, Felix Rosenqvist a McLarennel a negyedik, a legjobb ötbe pedig a korábbi F1-es pilóta és egyben a 2016-os Indy 500 győztese, Alexander Rossi fért be.