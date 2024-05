Tavaly nyáron harangozta be újabb félelmetes alkotását a Hennessey. Az amerikai tuningműhely fogta a Ford Mustang legkeményebb változatát, a Dark Horse kivitelt, és 70 százalékkal megnövelte annak eleve elismerésre méltó motorteljesítményét.

Ehhez az 5,0 literes V8-as szívómotorra kompresszort szereltek. Emellett nagy kapacitású szívórendszert, módosított befecskendezőket, nagyobb szállítású benzinpumpát, valamint egyedi motorvezérlő szoftvert vetettek be.

Így lett az 500 lóerőből 850 – ezt már tavaly is tudtuk, most viszont gyorsulási adatokat is közölt a Hennessey, és a H850 bizony egészen más ligában játszik, mint a Dark Horse.

Az 567-ről 884 Nm-re emelt maximális forgatónyomaték jóvoltából álló helyzetről nem 3,7, hanem 3,2 másodperc alatt gyorsul 96 km/órára az autó. A negyed mérföldes állórajtos gyorsulás terén még látványosabb a javulás: míg a Ford gyári versenyautó-alapanyagának 12 másodperc kell, hogy megtegye a 400 métert, és a végén 190,5 km/órával száguld, a Hennessey H850-nek elegendő 10,9 másodperc is, és mire eléri a negyed mérföldes méteres vonalat, 214 km/órára gyorsul.

850 lóerős teljesítményével egyébként a félelmetes Ford Mustang GTD-t is veri a Hennessey, az ugyanis „csak” 800 lóerős.

A Hennessey H850 nem csak motortuningot ad persze: társítható hozzá speciális retró grafikai csomag és kovácsolt könnyűfém keréktárcsák is. Az utastérben hímzett fejtámaszokat, a motortérben sorszámozott plakettet találunk.

A H850 kézi és automata váltóval egyaránt rendelhető, a modell már rendelhető, a cég a világ összes országába szállít.