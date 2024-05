Arról tájékoztatta a Mol-csoport azokat a benzinkutakat, melyeknek a nagykereskedelmi beszállítójuk, hogy „változtat eddigi árképzési gyakorlatán”, és az eddigi heti két alkalom helyett akár többször is dönthet az üzemanyagok nagykereskedelmi árának változásáról.

„Az a célunk, hogy rugalmasabban tudjunk alkalmazkodni a folyamatosan változó világpiaci helyzethez” – olvasható az Index birtokába jutott levélben.

Azzal indokolják a változtatást, hogy a jelenlegi környezetben gyorsan, gyakran ugrásszerűen változhat mind a kőolaj, mind pedig az üzemanyagok világpiaci ára, amit

a kereslet-kínálati viszonyok,

a háborús konfliktusok,

az olajtermelő országok esetleges termeléscsökkentése vagy -növelése mellett

a forint árfolyamának alakulása is befolyásolhat.

A levélben azonban leszögezte a Mol, hogy az újfajta árképzés nem feltétlenül jelenti azt, hogy minden héten többször fog változni az üzemanyagok nagykereskedelmi ára. „Az árakon akkor változtatunk, ha azt a világpiaci körülmények indokolttá teszik” – írják.

Négy változás egy hét alatt

Mindenesetre már ezen a héten sem volt könnyű dolga annak, aki nyomon akarta követni, hogyan változik az üzemanyagok ára a hazai benzinkutakon. Mint arról korábban a Vezess beszámolt, a Mol soron kívüli árcsökkentéssel indította a hetet: hétfő kora délutántól 10-10 forinttal tette olcsóbbá a benzin és a gázolaj literenkénti árát, noha a nagykereskedelmi árak nem változtak.

A hét folytatásában szerdától – annak ellenére, hogy ünnepnap volt – minimális mértékben ugyan, de tovább csökkentek a beszerzési árak, majd szombati, illetve hétfői hatállyal újabb rendkívüli árváltozásokat jelentettek be.

A hosszú heteken át emelkedő tendenciában azután következett be változás, hogy a kormány a benzinárstop esetleges visszatérését is belengette, ha a benzinkutak nem csökkentenek „önkéntes alapon” az árakon. Utólag a kormány is beismerte, hogy nem volt hibátlan a beavatkozási kísérletük, így változtattak a régiós átlagárak számításán, és immáron kizárólag a szomszédos országok lesznek mérvadóak.

Újabb két-két forinttal lesz olcsóbb az üzemanyagok ára a jövő hét elején, így a benzin új átlagára 629, míg a gázolajé 616 forint lehet – amennyiben a kutak is érvényesítik az árváltozást.