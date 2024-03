Az eredetileg tervezettnél egy évvel később, 2026-ban mutatja be első tisztán elektromos modelljét a Bentley, árulta el Adrian Hallmark vezérigazgató az Automotive News Europe szaklapnak. A késlekedést részben egy szoftverprobléma okozza, amely azon a platformon jelentkezett, amelyre egyébként a Porsche Macan és az Audi Q6 e-tron is épül – és amely hiba miatt ezek a típusok is késéssel jelentek meg.

Részben viszont piaci okai is vannak annak, hogy nem rohan a Bentley: a luxuskategóriák vásárlóinak körében megugrott ugyanis az érdeklődés a plug-in hibrid modellek iránt. Ugyanezen okból kifolyólag nem sietteti saját elektromos átállását az Aston Martin sem: ők szintén 2026-ra tolták saját villanyautójuk bevezetését. Első plug-in hibridjük idén érkezik, ez a Valhalla lesz, korábban pedig azt is bejelentették, hogy hamarosan minden alapmodelljükből kínálnak konnektoros hibridet – ez alighanem az AMG-féle V8-as konfiguráció egy változata lesz.

Villanyautók helyett hibridekre szavaznak a luxusgyártók
Bentley Flying Spur Hybrid
Aston Martin Valhalla
Bentley EXP 100 GT

Már idén nyáron teljes körűen hibridre vált a Continental GT Coupé és a Flying Spur, méghozzá V8-as benzinmotorral – a cég mostani PHEV modellei V6-ost alkalmaznak. A Bentayga 2026-ig belső égésű motorral is kapható, utána már azt is csak konnektoros hibriddel gyártják majd.

Eredetileg 2028-2030 táján vezette volna ki a plug-in hibrideket, és állt volna át tisztán elektromos modellpalettára a Bentley, most azonban úgy néz ki, hogy hosszabb ideig velünk lehetnek a konnektoros hibridek – részben a piaci adottságok miatt, részben pedig azért, mert ha a következő években jelentős beruházásokkal fejlesztik a technológiát, akár 2032-ig piacon kell hagyni a modelleket ahhoz, hogy megtérüljön a fejlesztés.

A villanyautók tehát késnek, de ennek lesznek előnyei is: a jelenleginél például sokkal fejlettebb önvezető képességekre tehetnek szert a későbbiekben – telefonon magunkhoz hívhatjuk például az elektromos Bentley-nket, a forgalomban pedig minden feladatot rájuk bízhatunk majd, még ha a tekintetünket nem is vehetjük le az útról (ami a 3. szintű autonóm mobilitás legfőbb ismérve lenne.)

Nyitóképünkön a 2019-es Bentley EXP 100 GT elektromos tanulmányautó látható.