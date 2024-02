Február végén mutatkozik be a Renault 5, a francia autógyártó elektromos városi retromobilja. Ez önmagában is fontos újdonság lesz, ennél is izgalmasabb azonban az, hogy a cégcsoport sportmárkája, az Alpine ennek alapjaira húzza fel első elektromos típusát, az A290-est.

Ennek kapcsán először árult el pontos méretadatokat leendő kisautójáról az Alpine: 399 cm hosszú, 182 cm széles, 152 cm magas lesz az A290, tengelytávja 253 cm. Ez mai szemmel parányinak hangzik, pedig az eredeti R5 ennél is kisebb volt: az ötajtós modell 365 x 158 x 140 centiméteres karosszériája 247 cm-es tengelytávon nyugodott. Ennél is nagyobb lesz a tömeg növekedése. Míg az R5 legsúlyosabb kivitelében sem nyomott többet nyolc és fél mázsánál, az A290 egészen biztos, hogy jóval nehezebb lesz ennél – a nagyteljesítményű akkumulátorok tömegét még nagy szilárdságú anyagok használatával is nehéz volna kimozogni.

Hagyjuk azonban egyelőre ezeket, maradjunk a jelenben, azaz az A290 prototípusának észak-svédországi tesztjeinél, ahol egyedi álcafólia alatt jelent meg az autó. A tetőn elhelyezett nyíl-embléma a szériamodellnek is jól állna, az Alpine-kék pedig kötelező jellemző a márka minden egykori, jelenlegi és leendő típusánál.

A prototípus más meglepetéssel is szolgált: motorsport ihletésű kormánykereket mutatott, amelyről a szokásos kényelmi funkciókon kívül a hajtáslánc általános és pillanatnyi üzemmódjait (nagy teljesítményfelvétel, extra visszatöltés) is vezérelhetjük.

A sarkköri körülmények között egyrészt a csekély tapadási együtthatójú felületeken viszgáznak a menetstabilizáló rendszerek, másrészt a hidegben a fűtés, a töltési rendszer, a jég- és páramentesítő funkciók, és a többi olyan fő- és segédrendszer, amelyeket egy kemény európai tél feladat elé állíthat.

Szintén főpróbáznak a Michelin exkluzív abroncsai, amelyeket kifejezetten az Alpine villanyautói fejlesztett ki a francia abroncsgyártó: egy sportos nyári, egy általános nyári és egy téli abroncsról van szó. Minden típushoz készül majd saját abroncscsalád; az A29-es jelzésű 19 colos méretezésű lesz az A290-esé.