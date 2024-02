A személyautókra tavaly megkötött teljes körű casco szerződések átlagdíja 205 200 forint volt, ami 9,5 százalékkal volt magasabb a 2022-ben tapasztalt 187 400 forintos szintnél – áll az Insura.hu biztosításközvetítő közleményében.

A díjemelkedés mértéke meg sem közelítette az éves átlagos infláció 17,6 százalékos mértékét, annak ellenére, hogy mind az alkatrészárak, mind a rezsióradíjak folyamatosan emelkedtek ebben az időszakban is. A növekedést kismértékben az is visszafogta, hogy tavaly kevesebb új autót helyeztek forgalomba, így nagyobb volt a használt autókra kötött, alacsonyabb díjú casco szerződések aránya.

Az új autók átlagos cascodíja 2023-ban 238 300 forint volt, ami 61 százalékkal magasabb, mint az évfordulós váltók 147 600 forintos éves összege. Azok az ügyfelek, akik használt autó vásárlásakor kötötték meg a casco biztosításukat, átlagosan 198 200 forintos díjat fizettek.

Továbbra is szinte egyeduralkodók a 10 százalékos önrész vállalásával megkötött casco módozatok, ám míg egy évvel ezelőtt még a legkedvezőbb 10 százalék/50 ezer forintos verziót az autósok 23 százaléka választotta, 2023-ban már csupán 10 százalék döntött e módozat mellett. Jelenleg messze a 10 százalék/100 ezer forintos önrész a legnépszerűbb (60%), de elgondolkodtató, hogy a 10 százalék/200 ezer forintos önrész aránya a tavalyi cascokötésekben az előző évi 16-ról 27 százalék közelébe emelkedett.

A megkötött casco szerződések mellé igen sokan, a szerződők több mint 38 százaléka köt valamilyen kiegészítő biztosítást is, közülük sokan több pluszfedezetet is igényelnek. A leggyakoribb kiegészítő fedezet az üvegkár-önrészbiztosítás, ez tette ki az összes ilyen szerződés 22 százalékát. Szintén igen népszerű az avulásmentes térítés (9%) és a hibás tankolás biztosítása (8%) is. Ezeken kívül főként a poggyász- és balesetbiztosítást, illetve a kölcsöngépjárművet biztosító termékeket választották az ügyfelek.