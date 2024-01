Kompakt és középkategóriás modellekhez szánt STLA Medium elektromos platformja, valamint az alvázas STLA Frame után most bemutatta eggyel nagyobb elektromos architektúráját is a Stellantis. Az STLA Large padló minden lehetséges paraméterében rugalmasan alkalmazkodik az igényekhez, beleértve a hajtásláncokat is.

Ha a méreteket nézzük, az STLA Large platformra épülő járművek 476 – 513 cm közötti hosszúságban, 190-203 cm szélességben, 287-308 cm tengelytávval készülhetnek, ami meglehetősen széles tartományt jelent. A szabad hasmagasság 140 és 288 mm között variálható, tehát sportautókat és terepjárókat is kiszolgálhat a platform.

Ikonikus luxusmárkáktól jönnek villanyautók 1 /17 Belső égésű motorral is szerelhető az STLA Large platform Belső égésű motorral is szerelhető az STLA Large platform Fotó megosztása: 2 /17 Fotó megosztása: 3 /17 Fotó megosztása: 5 /17 Fotó megosztása: 6 /17 Fotó megosztása: 7 /17 Fotó megosztása: 9 /17 Fotó megosztása: 10 /17 Fotó megosztása: 11 /17 Fotó megosztása: 13 /17 Fotó megosztása: 14 /17 Fotó megosztása: 15 /17 Fotó megosztása: 17 /17 Fotó megosztása: Fotó megosztása:

Ami az elektromos architektúrát illeti, 800V-os hálózatot kapnak a modellek (fenntartva a 400V-os töltés lehetőségét),a padlóba integrált akkucsomag a fizikai méretektől (szélesség, tengelytáv) függően 85- 118 kWh lehet, ami akár 800 kilométeres hatótávolságot biztosít. A maximális töltési teljesítmény 4,5 kWh/perc.

Az STLA Large bármely tengelyére szerelhető villanymotor, azaz lehet első-, hátsó- és összkerékhajtású is a rá épülő modell. Sőt, az invertert, motort és fordulatszám-csökkentő áttételt egyetlen egységbe foglaló rendszerek teljesítmény-karakterisztikája utólag, vezeték nélküli szoftverfrissítéssel módosítható. Mindezek ffolyományaként a 0-100 km/órás gyorsulás akár 3,0 mp alá is leszorítható lesz.

Ennél is többet tud azonban az STLA Large: habár elektromos hajtásláncra optimalizálták, hibrid, sőt, tisztán belső égésű konfigurációkat is ki tud szolgálni.

A platform magától értetődően támogatja a Stellantis új generációs technológiai csomagjait, az STLA Brain központi vezérlő számítógépet, az STLA SmartCockpit interfészt, valamint az STLA AutoDrive önvezető rendszereket.

2024 és 2026 között öt márka nyolc típusa kapja meg ezt a platformot. Köztük lesz a Jeep Wagoneer S, a Dodge Challenger / Charger páros utódmodellei, de az Alfa Romeo Stelvio SUV, illetve Giulia szedán helyébe is STLA Large-alapú típusok érkeznek.