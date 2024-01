MEGÁLL AZ ÉSZ #32 🎥 Videón kollégáink hétvégi balesete 🛣 Szinte senki sem lassít, nem tart követési távolságot. Többen is az utolsó pillanatig maradnak a belső sávban, szemmel láthatóan nagy sebességgel érkeznek, majd gyorsan vágnak ki a külső sávba. 💥 Az egyik kisbusznak ez szombaton nem sikerült. A kollégákat biztosító ütközéselnyelőt és egy brigádszállító autót is összetört, az utóbbit 20 méteren keresztül tolta maga előtt. ℹ Szombati bejegyzésünk linkje a kommentekben 👇 ‼️A kialakult dugóban senki nem húzódott félre, nem alakítottak ki mentő folyosót, így az útellenőr kollégánk és a sérültekhez érkező mentő is csak lassan ért a helyszínre. ☝️Függetlenül attól, hogy saját kollégáink sérültek, a gyorsaság egy balesetnél életmentő. Sokszor perceken múlnak életek! Kérjük, ha megáll a forgalom, mindenki húzodjon a pálya két széle felé, kialakítva ezzel egy biztonsági/mentő folyosót! 👷 A balesetet szenvedett kollégáink között többen családapák, a két megsérült kolléga közül az egyiknek heteken belül megszülethet a harmadik gyermeke, a másikat pedig két tizenéves gyermeke várja otthon. ⚠ Nagyon kérünk mindenkit, hogy ne megszokásból vezessenek, figyeljenek az előjelző táblákra és a munkaterületek mellett (is) óvatosan, csökkentett sebességgel hajtsanak el. ❤️ Vigyázzunk egymásra, hogy mindenki épségben hazaérjen! #mkif #azorszagutja #baleset #mindenkithazavárnak #pályánvagyunk