Gyakorlatilag nincs szereplő az autóiparban, aki ne szeretne, vagy ne lenne rákényszerítve arra, hogy kisebb emisszióval működő járműveket gyártson. A folyamat áldozata a belső égésű motor, melyből legnagyobbak eltűnnek, megszűnnek, nem kapnak folytatást.

A Ford azonban arra törekedik, hogy ők jelentsék a hagyományos autózás kedvelői számára az üdítő kivételt. A héten egy nagy évindító partit rendezett a kékoválos márka az Egyesült Államokban, ezzel megnyitva a 2024-es versenyszezonjukat. A csinnadratta indokoltnak tekinthető, ugyanis ez lesz új versenygépük, a Mustang GT3 bemutatkozó éve.

Jim Farley, a Ford vezérigazgatója is jelen volt az eseményen, és igencsak határozott kijelentéseket tett. Megszólalásainak fő üzenete egyértelműen az volt a Motor1 beszámolója szerint, mennyire büszkék is a V8-as motorjukra, melyet immár évtizedek óta versenyeztethetnek. Tervük ennek folytatása, valamint az, hogy a közúton is folytatódjon a V8-as Mustangok sikere – hosszú távon.

„A Mustang fennállásának 60. évfordulóját ünnepli. Sok versenytársunk távozott, jöttek és mentek. Mi soha nem tettünk így, mindig ott voltunk a Mustanggal. 60 év alatt a dolgok megváltoztak. Van EcoBoost-unk, van Dark Horse-unk, és továbbra is fejlesztünk. És ha mi leszünk az egyetlenek a bolygón, akik megfizethető V8-as sportautót gyártanak, hát legyen!”

– hangzott el.

Szívet melengetőek lehetnek ezek a mondatok a benzinvérűeknek, de fontos kiemelni, hogy mindez nem lenne lehetséges a teljesen elektromos Mach-E nélkül – ezt a Fordnál is hangsúlyozták. „A Mach-E lehetővé teszi, hogy hosszú ideig árulhassunk belső égésű motoros autókat” – tette hozzá Farley.