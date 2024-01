2023-ban csökkenő piacon, nehéz gazdasági környezetben tudtuk növelni az Opel piaci részesedését. Mindezt úgy, hogy nem volt modellbevezetés – mondta el Rosta Gergely az Opel új országigazgatója, aki szerdán tartotta első sajtótájékoztatóját a német márka színeiben. Tavaly 5206 gépjárművet értékesített hazánkban az Opel. A korábban a Renault-nál 15 évet dolgozó szakember kifejtette, hogy 2024-re növekedést tervez a márka, nyolc új modell érkezik a piacra.

Elsőként a már egy-két kereskedésben december óta jelen lévő, megújult Corsa érkezik. Szintén az év elején kerül a piacra, a régóta várt Astra SportsTourer is. A kombi modell két érdekességet is magáénak tudhat, az egyik, hogy csupán 300 ezer forint a felára az ötajtóshoz képest, illetve, hogy dízelmotorral is elérhető lesz. Ez a páros akár erős húzóerő lehet a flották számára.

Az év második felében érkeznek a Crossland és a Grandland típusok utódai. Ezek azonban más néven, más koncepció szerinti modellek lesznek. Belső égésű, 48V-os mild hibrid és elektronos-hajtású kivitel is készül belőlük. Az évégén pedig még befut a Mokka frissített kivitele is.

Jelenleg is jól szerepel a haszonjármű piacon az Opel, amelyre a 2024-ben érkező Combo, Vivaro, Movano modellekkel erősít rá az importőr.

Mint a sajtótájékoztatón elhangzott: minden új modellből készül majd elektromos változat is, amely a márka 2028-ra tervezett elektromos átállása mellett azért fontos, mert szeretnének sikeresen beszállni az állami támogatású villanyautó-eladásokba is.

Fontos – és az Opel szempontjából sikeres – szegmensekben érkeznek az újdonságok, amelyek értékesítését kompetitív árazással és a tavalyinál is erőteljesebb marketing és média kommunikációval akarjuk támogatni. A siker majd nyilván az eladási számok emelkedésében és az Opel piaci részesedésének növekedésében lesz mérhető” – foglalta össze várakozásait Rosta Gergely, a márka országigazgatója.

A sajtótájékoztatóhoz kapcsolód beszélgetés során elhangzott, hogy az Opel nem tervez az infláció miatt áremelést, sőt inkább arra törekszik a gyártóval való tárgyalások során, hogy minél versenyképesebb árat érjen el. A chiphiány miatti kialakult helyzetben a gyártók árat emeltek, de az a helyzet jelenleg nem áll fent, így a piaci helyzet diktál. Mint megtudtuk, az Opel nem akarnak minden modellel a legolcsóbb lenni, de dolgoznak a jó áron.

Rosta Gergely véleménye szerint a piacra általános változás vár az elektromos autók állami támogatás miatt. Egyfelől a konnektoros hibrid modellek kiszorulhatnak az áruk miatt, míg a belsőégésű modelleknél elképzelhető egy árcsökkenés, hiszen a villanyautók olcsóbbá válnak a programban, amely az egyéni vállalkozók bevonásával, sok kvázi magánembernek is elérhetővé váltak.