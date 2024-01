A Nissan globális marketing osztályán alighanem minden felelős döntéshozó elhivatott hószán-rajongó: a cég az elmúlt években egymás után mutatta be őrültebbnél őrültebb lánctalpas átépítéseit. Ez történt most is, de az X-Trailnek valós funkciót szántak: hegyi mentőként szolgálhat egy olaszországi síparadicsomban.

Ami műszaki szempontból különlegessé teszi az X-Trail Mountain Rescue-t, az a tisztán elektromos hajtás: a kerekek helyére felszerelt lánctalpakat ugyanis mindkét tengelyen villanymotorok hajtja. A Nissan e-Power technológiája nagy akkumulátor helyett fedélzeti benzinmotorral biztosítja ezek állandó energiaellátását: a cég ezért plug-in hibridnek nevezi a rendszert, ám mivel a belső égésű motor soha nem hajtja közvetlenül a kerekeket, szabatosabb a fedélzeti hatótávolság-növelővel felszerelt villanyautó elnevezés.

Hogy ez pontosan hogy is működik, arról az alábbi linkre kattintva olvashatsz részletesen:

Ez jelen esetben majdhogynem lényegtelen, hiszen a Nissan a belső kialakításra helyezte a hangsúlyt: a belső térben csak a vezető ülése maradt ugyanis érintetlen. A jobb első ülés helyén részben walkie-talkie töltőbázist alakítottak ki, részben belóg ide az a hordágy, amin a balesetet szenvedett sportolókat, turistákat szállítják le a hegyről – nem véletlenül nevezik Mountain Rescue-nak az autót.

A vezetőülés mögé a harmadik sori ülések közül építettek be egyet, méghozzá menetiránynak háttal: itt foglal helyet a mentőorvos.

A felszereltség hiánytalannak tűnik, a műszerfal jobb szélén defibrillátort, a jobb hátsó pohártartóknál O2-palackot helyeztek el. A csomagtérajtó felől nem csak a hordágyat lehet behelyezni, hanem egy fiókos tárolót is találunk: ezekben kihűlés elleni takarókat, a lavina által betemetett áldozatok mentéséhez használatos, hosszú jelzőpálcákat, valamint egy kereső feladatokra szánt drónt helyeztek el.

Az autót csörlővel és fényhíddal is felszerelték, ezeket a tetőkonzolról vezérelheti a sofőr. A tetőre egyedi csomagtartó került, rajta mentőfelszerelések, az oldalajtók alatt széles fellépőket találunk – ez esetben valódi funkcióval bírnak, mivel a lánctalpak miatt 23 centiméterrel nőtt a szabad hasmagasság. Elöl-hátul megerősített vonószemek segítenek a mentésben.

Ezekre ugyanakkor soha nem lesz szüksége, mert bár valóban ütőképes hegyi járműnek tűnik a Nissan X-Trail Mountain Rescue, jelenlegi bevetésén, az olaszországi Cervinia sípályáin csupán díszként szolgál. Egy üvegdobozba zárva mutogatják a vendégeknek, remélve, hogy azok észhez térnek, és biztonságosan, felelősségteljesen síelnek majd.

A Nissan X-Trail Mountain Rescue gyári videóit ide kattintva nézheted meg.