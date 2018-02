A Chicago-i Autószalonra építette meg legújabb hegyvidéki öszvér járgányát a Nissan. Épült már lánctalpas Juke is, X-Trail is, de ezekből hiányzott a wow-faktor: végül is mitől volna különleges egy hóban csapató terepjáró?

Annál meglepőbb a mostani vállalás, hiszen egy 370Z sportkupét alakítottak át hegyvidéki üzemre. Annyit változtattak a recepten, hogy elöl nem még egy pár lánctalp, hanem kormányozható sílécek kaptak helyet.

A Nissan 370Zki megépítéséhez alapvető átalakításra volt szükség. A 370Z hajtásláncát kiszerelték, majd beépítettek egy 76 mm-es emelést a futóműbe. Ezt követően beszerelték a hátsó rugók bekötési pontjait. Módosították a gyári fékek vezetékeit, átszerelték a kipufogót, valamint átszabták a hátsó kerékívet, hogy elférjen alatta az American Track Dominator lánctalp.