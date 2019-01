Nálunk már ugyan nem kapható egy ideje a Nissan középkategóriása, az Altima, de Amerikában népszerű a modell, mely most összkerék-hajtással is elérhető lett. Önmagában persze nem sok újat hoz plusz két hajtott kerék, ezért a Nissan marketingesei nagyon törték a fejüket, mivel lehetne felkelteni az érdeklődést. Így aztán rögtön át is építették az egészet egy hójáró szörnyeteggé.

Rácsaptak négy lánctalpat, melyek hossza 1220 mm, 380 mm szélesek és 750 mm magasságúak. Ezeket a talpakat viszont eredetileg teherautókra tervezték, így át kellett alakítani a sárvédőket ahhoz, hogy passzoljanak az Altima alá, csupán ez a művelet 150 órát emésztett fel. Az összkerekes változat kizárólag 182 lovas és 421 Nm nyomatékot tudó, 2,5 literes, négy hengeres motorral érhető el.