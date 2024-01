Bármekkora kultusz övezi a BMW M3-at, ki kell mondani, hogy annak idején azért jelent meg a piacon, mert muszáj volt. Az 1980-as évek derekán ugyanis komoly tervei voltak a bajor márkának a német túraautó-bajnoksággal (DTM) és a túraautózás akkori csúcskategóriájával, ennek azonban belépő feltétele volt, hogy az adott típusból minimum 5000 darab készüljön közúti használatra. Így született meg az M3 első, E30-as sorozata, melyből a versenyzéshez előírt mennyiséget 1986 márciusa és 1991 júniusa között gyártották le.

A régi, legendás sportautók piaca azonban most éli fénykorát a gazdagok körében, így egy nagyobb vagyon is hajlandóak kifizetni egy-egy olyan restomodért, mint amilyet a Redux is készít az E30-as BMW M3-ból. Az átalakítások során a brit cég teljesen lecsupaszítja a karosszériát, majd – a tetőket és az ajtókat leszámítva – az elemeket testre szabott, utángyártott panelekre cseréli. Ezáltal a kerékjárati ívek szélesebbé válnak, így a replika DTM-kerekeknek is jut bőven hely.

A képre kattintva galéria nyílik:

A felfüggesztést a Bilstein lengéscsillapítóival, a fékrendszert pedig az AP Racing acélfékjeivel frissítik fel, de a 3000 munkaórát igénybe vevő folyamat kiterjed a kárpitozásra, valamint a mechanikát és a motort érintő fejlesztésekre is. Emiatt egy-egy projekt akár 1,5-2 évig is eltarthat, az időtartam attól is függ, hogy hány opcionális átalakítást igényel a megrendelő.

Eredetileg 2,3 literes, majd kisebb részben 2,5 literes négyhengeres motorral szerelték a BMW M3-at, ami kupéként és kabrióként egyaránt elérhető volt. Többféle létezett a 2,3 literes hajtásláncból, a teljesítményük 195 és 220 lóerő között mozgott, míg a 2,5 literes blokk 231 lóerőt adott le. Ehhez képest a Redux-féle BMW 304 lóerős teljesítményre képes, ami egy komoly, adott esetben 100 lóerőnél is nagyobb ugrást jelent.

Összesen 30 darabot terveznek gyártani a limitált szériás restomodból, ez a széria második tagja. A kívül sötétzöld, belül csokoládébarna BMW történetét kissé szomorúvá teszi, hogy az átalakítás óta alig több mint 500 kilométert tettek meg vele.

Az Iconic Aucitoneers oldalán február 24-én kerül majd kalapács alá: a becslések szerint 250 ezer fontért kelhet el, ami a mostani árfolyam szerint 110 millió forinttal egyenlő. Ennél már csak az hihetetlenebb, hogy ez kedvező vételnek számítana, újonnan ugyanis 350 ezer fontért, azaz 154 millióért lehet hozzájutni, sőt, ennek a példánynak az ára – minden extrával együtt – 400 ezer fontra rúgott, ami 176 millió forintnak felel meg.