Nemrég adtak át egy új körforgalmat a járművezetőknek Kazincbarcikán, amely az autósoknak is okozott már meglepetést – írja olvasónk. Most pedig egy fotót kaptunk a helyszínről, amelyen azt láthatjuk, ahogy egy Volánbusz sofőrje hajt be rossz irányba a körforgalomba.

„Megújult kazincbarcikai körforgalom használathoz egy tanfolyamra lenne szükség. 2024 újév első napján ilyenek is megtörténnek” – részletezte a olvasónk.

Szerencsére nem történt nagy baj, baleset nélkül megúszták a körforgalomban tartózkodók a bakit. Nemrég pedig Kecskeméten rögzítettek egy hajmeresztő esetet: egy idős hölgy nem igazán boldogult a körforgalomban. Szemtanúk bevallása szerint a többi autósnak köszönhető, hogy nem történt baleset.