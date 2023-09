Egymás után kétszer is a forgalommal szemben hajtott be a körforgalomba egy idős asszony Kecskeméten. „Mama, nem jó az irány” – kiabálta neki az egyik autós, de többen is hiába próbáltak jelezni neki dudálással, villogással.

„Eléggé balesetveszélyes volt, mert nem rajta múlott, hanem a többi sofőrön. Jött egy kamion az utolsó körforgalomnál, amit elnézett, de ő is észrevette, aztán meg bírt állni” – nyilatkozta a Tényeknek a felvétel készítője. A hírműsor riportjában elhangzottak szerint az 54-es főúton közlekedtek a szakadó esőben az autók, amikor az idős nő levágta a körforgalmat, sokkolva a vele farkasszemet néző többi sofőrt.

Mindenki megállt egy időre, ezt követően viszont az autópálya-kijáratra szeretett volna felhajtani a forgalommal szemben. „Ott is villogtak, dudáltak, és így eltalálta a szegedi felhajtót” – számolt be az eset folytatásáról a mögötte haladó járművezető.

A TV2-nek nyilatkozó vezetéstechnikai szakértő azt mondta, hogy a többi sofőrnek azonnal jeleznie kell, ha ilyen fordul elő, de a legfontosabb, hogy senki ne essen pánikba, és segítsenek egymáson az autósok.

Korábban spekuláció szintjén felmerült, hogy korlátoznák az idős járművezetők jogosítványát, kollégánk pedig egy néhány hónappal ezelőtti véleménycikkében fejtette ki, miért nem kellene már vezetniük bizonyos kor felett: