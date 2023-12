Az év egyik legnagyobb motorsport-szenzációja volt, hogy a Dacia bejelentette: 2025-től részt vesz a Dakar-ralin, a világ legismertebb terepraliján. Ehhez két szupersztárt is leszerződtettek: az egyik a szakmai körökben nagyra tartott Cristina Gutiérrez, a másik a világszerte legendaként ismert Sebastien Loeb. Most pedig itt egy harmadik név, amely Dakaros körökben mindkettőnél jobban cseng: az évek óta Toyotával versenyző Nászer el-Attija is átigazol a Renault-csoport legújabb vállalkozásához.

A Nászer el-Attija / Mathieu Baumel páros az idei Marokkó-ralin ünnepli második W2RC-bajnoki címét

Nászer el-Attija eddig ötször győzött a Dakaron: 2011-ben a Volkswagennel, 2015-ben a Minivel, majd 2019-ben, 2022-ben és legutóbb idén, 2023-ban a Toyotával. Ezzel minden idők második legsikeresebb Dakar-pilótája: nála többször csak Stéphane Peterhansel (8x) állhatott a dobogó legfelső fokára.

El-Attija már a 2024-es tesztszezont is a Daciával tölti, és hozza magával navigátorát, Mathieu Baumelt is. Így már három autót (a másik kettőt értelemszerűen Gutiérrez és Loeb vezényletével) indít a Dacia, elsőként a Marokkó-ralin találkozhatunk a speciálisan felkészített, szintetikus üzemanyagú prototípussal.