Tudtuk, hogy hamarosan jön, ám immár nem feltételezés, hanem bizonyosság, hogy a negyedik generációs Swift 2024 tavaszától kapható Európában.

A formaterv gyakorlatilag nem változott a novemberben leleplezett Swift Concept tanulmányautóhoz képest. A modell felismerhető hűséggel követi a közvetlen elődje által kijelölt utat: ez igaz a formavilágra és a technológiai tartalomra, de arra is, hogy a Swift továbbra is importmodellként kerül Európába.

Az utastérben ergonomikus vezetői környezet fogad, a középkonzol és a kezelőszervek enyhén a vezető felé fordulnak. A műszerfal és az ajtókárpit folytonosan alkalmazza a kéttónusú, fekete-szürke színvilágot, amit ezüstszínű elemekkel dobtak fel a tervezők.

Az érintőképernyő 9 colos, nagyfelbontású. Kábelen és wifin keresztül csatolja az okostelefont, az Apple CarPlay és az Android Auto szabványokat egyaránt támogatja.

A radarral és kamerával egyszerre dolgozó ütközéselkerülő vészfékrobot gyalogosokat és kerékpárosokat egyaránt hatékonyan észlel, és nemcsak az előttünk felbukkanó akadályokra reagál, de az oldalról, illetve ferdén szemből közeledő veszélyt is észleli. A sávban tartó automata egyben a biztonságos oldaltávolságot is tartja a szomszédos forgalmi sávban közlekedőktől. A digitális műszeregységbe integrált kamera a vezető arcát és szemeit figyeli, az álmosság jeleit vagy a figyelem elkalandozását keresve. Ha úgy érzi, a sofőr nem 100%-kal figyel a vezetésre, hangjelzéssel és a műszerfalon megjelenő vizuális riasztással figyelmezteti. Emellett sávban tartó, adaptív tempomat, táblafelismerés, holttérfelügyelet, valamint az autó mögött elhaladó forgalmat figyelő rendszer is kerül a kocsiba.

Nemcsak balesetet megelőzni, hanem a mindennapokat leegyszerűsíteni is tudja a Swift. A Suzuki Connect rendszer valós idejű adatkapcsolatot teremt az okostelefon és az autó között. Állapotjelentés, parkoló autó helymeghatározása, vezetési előzmények, az autó használatának fizikai és időbeli korlátozását lehetővé tevő funkciók, biztonsági és üzembiztonsági riasztások, valamint karbantartási értesítők érkeznek a felhasználó telefonjára, valamint mostantól Swift fedélzeti érintőképernyőjére is, így a sofőr akár menet közben is azonnal tudomást szerezhet az eseményekről.

Újdonság az 1,2 literes, háromhengeres benzinmotor (kódjele Z12E), amely 12 voltos mild hibrid kiépítésben debütál a Swift fedélzetén. Ennek európai specifikációi egyelőre nem ismertek, Japánban azonban 82 lóerős csúcsteljesítményt és 108 Nm maximális forgatónyomatékot ad le, amihez a mild hibrid rendszer villanymotorja minimális 3 lóerőt és tekintélyes 60 Nm-t tesz hozzá.

Az értesülések szerint az eddigi, fordulatszám-kedvelő K12-es motorszéria helyébe lépő Z12-es sorozat inkább kis fordulatszámon ébredő nyomatékával teszi kényelmessé a vezetést. A váltó Japánban nem lehet más, mint elektronikus vezérlésű, fokozatmentes CVT, választható opció viszont a hátsó tengelyt viszkokuplunggal csatlakoztatható összkerékhajtás.

Japánban mild hibrid konfiguráció nélkül is elérhető lesz ez a motor; ekkor a villamosított verzió 4,1 l/100 km átlaga helyett 4,3 literes fogyasztással számolhatunk. A motor takarékosságához az aerodinamikai fejlesztések is hozzájárulnak: bár a Suzuki pontos közegellenállási együtthatót nem tett közzé, azt elárulták, hogy a csomagtérajtón elhelyezett oldalsó légterelőkkel, az első kötény, továbbá a kerekek és az első lökhárító formájának optimalizálásával mintegy 4,6 százalékkal csökkentették a légellenállást az előző generációhoz képest.