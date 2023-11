Kilátásba helyezte a magyar kormány a parkolás szabályainak megváltoztatását, aminek a közösségi autóbérlő rendszerek lehetnek a nagy győztesei.

Ennek kapcsán a parlamentben Nagy Bálint, az Építési és Közlekedési Minisztérium közlekedésért felelős államtitkára arról beszélt, a törvényjavaslat keretében a parkolási szabályok, valamint a kijelölt várakozási helyek szabályozását módosításának. Azért is cél a közösségi autóhasználat ösztönzése, mert – mint arra felhívta a figyelmet – egy megosztott autó 12-16 személyautót válthat ki, ennek igénybevétele pedig a városi mobilitás káros hatásai mellett a környezet és a közterület terhelését is mérsékelné.

A közösségi autóhasználatra vonatkozó szabályozás továbbfejlesztése mellett kiterjesztené a kormány a helyi lakosságnak kizárólagosan fenntartott parkolóhelyeket és kedvezményeket is.

Arra szintén kitért az államtitkár, hogy a közösségi bérautó-hálózatok működtetőinek kötelességük lesz, hogy ellenőrizzék ügyfeleik személyes adatait és vezetési jogosultságát.

A kormány a szabályozással biztosítaná a várakozási- és pótdíjfizetési kötelezettség érvényesülését a külföldi rendszámmal rendelkező járművek esetében is. Ezzel lehetővé válna az is, hogy a megengedett legnagyobb össztömegre, tengelyterhelésre és méretre vonatkozó előírásokat is hatékonyabban ellenőrizzék.