Szétkaszaboltak egy Lamborghinit, de ezért talán ők sem haragszanak

A De Tomaso Pantera ma is sok autórajongó szívét dobogtatja meg. Az 1971 és 1992 között gyártott középmotoros sportautó formavilágát felhasználva még 2019-ben épített egy modern „utódot” az Ares Modena. A retro stílusú szuperautó a klasszikus dizájnelemeket ötvözte a modern mérnöki megoldásokkal. A Panther Progetto Uno felfrissítve folytatja pályáját, átadva helyét a Panther Evo-nak.

Bár a gyártó ezt nem veri nagy dobra, ahogy négy éve, most is a Lamborghini Huracan adja az alapot az autóhoz, amelyre az eredetitől nagyon eltérő, a Pantera-ra hasonlító karosszéria kerül, nagyrészt karbonból. Amellett, hogy jól hozza a 70-es évek formavilágát az autó, a leglátványosabb megoldása, az akkor általános, ma már különlegességnek számító bukólámpa, de megvannak az orrész látványos nyílásai is.

Az Evo változat a korábbihoz képest leginkább hátul frissült, ahol letisztultabb LED-es lámpákat találunk, illetve a korábbi 2×2-es kipufogóvég helyett két középső csövön távoznak a gázok. Könnyebb kereket alkalmaznak immár, amelyek elöl 20, hátul 21 colosak. Összességében a Panther 1,423 kg-ot nyom.

Változott az utastérre is, finomabb kárpitokat használnak a nagyrészt kézimunkával készülő belsőben, amely a Progetto Uno-hoz képest kevésbé emlékeztet már a Lamborghini formákra. Új a kormány és a szellőzők is, de képernyők grafikája továbbra is árulkodó.

Igazán izgalmasnak látszik a manuális váltókar és a hozzá tartozó kulisszás kialakítás, de a beszámolók szerint ez csak látszat. Nem olyan megoldás, mint a Koenigsegg világújdonsága, hanem itt is Huracanhoz tartozó hétfokozatú duplakuplungos automata sebességváltó dolgozik. A megoldás annyit tesz hozzá, hogy nemcsak a kormány mögötti fülekkel, de a váltókaron is lehet kapcsolgatni a fokozatokat.

Bár az Ares nem utal a Huracanra a műszaki adatok árulkodóak. Az 5,2 literes V10-es motor az Ares kezelése után – új motorvezérlő szoftver és kipufogó – 640 lóerős. Ezzel 3,1 másodperc alatt gyorsul 100 km/órára végsebessége pedig 325 km/óra az összkerékhajtású sportautó.

Az átalakítás áráról egyelőre nem tudni, de egy ilyen építésnél, ahol 100 milliós autót szétdarabolnak, ott az újjáépítés is hasonló nagyságrendben mérhető. Az eredmény láttán azonban senki sem szomorkodik, talán még Sant’Agata Bolognese-ben is inkább csettintenek az ujjukkal.

