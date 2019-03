Bár korábban a Bentley is kínált hatalmas méretű kupét, mára a kínálat valamivel szerényebb és racionálisabb, így akik nagy, kétajtós luxuskupéra vágytak, eddig kénytelenek voltak a Rolls-Royce-hoz fordulni, hiszen ott kapható a Phantom Coupé és annak nyitható tetős változata, a Drophead Coupé. Ám sokan inkább a valamivel sportosabb Bentley-t kedvelik, ezért az Ares Design az ő segítségükre sietett.

Az Ares nem esett neki csak úgy a legdrágább Bentley Mulsanne-nak, először számítógéppel megtervezték az autót, hogy egész biztosan helyén legyenek az arányai, majd alumínium és karbon segítségével alakították ki a karosszériát. Ám kötöttek néhány kompromisszumot, például a Brooklands-szel szemben itt nem keret nélküli ablakok figyelnek az ajtókon, valamint B oszlopa is van az autónak. Az ülések előre sikló szerkezetet kaptak a hátsó beszállást megkönnyítendő, hogy nem kellett új üléseket tervezni és megmaradhatott az eredeti kárpitozás is. Az átalakítás akár négy hónapig is tarthat, a számla pedig az autó árán felül közel 130 millió forint.

Motor megmaradt a 6,75 literes, biturbó V8-as, mely 600 lóerejével és 1200 Nm nyomatékával igazán dinamikusan mozgatja a Mulsanne-t akár 300 km/órás sebességig.