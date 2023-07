Bár néhány évvel ezelőtt még elképzelhetetlennek tűnt, hogy a hőség és a szárazság miatt Magyarországon is korlátozzák a vízfogyasztást, ez mára rideg valósággá vált. Idén júliusban a megnövekedett ivóvízigényre tekintettel 15 Budapest környéki agglomerációs településen vezették be az intézkedést, amelynek értelmében az autók mosását is megtiltották a korlátozással érintett időszakban.

Ilyenkor a vízközműhálózatról üzemeltetett autómosók sem üzemelhetnek. A globális felmelegedés hatására várhatóan egyre sűrűsödnek és nagyobb mértéket öltenek majd a vízkorlátozások, ami egyben azt is jelentheti, hogy klasszikus autómosóból is kevesebb lesz, hiszen a vállalkozóknak nem éri majd meg ilyeneket üzemeltetni.

Ráadásul Nyugat-Európához hasonlóan előbb vagy utóbb itthon is drágulni fog a víz, ami pluszterhet ró a cégekre. Ehhez társul, hogy ha egy autómosónak 100 ezer forint volt az áramszámlája korábban, az most valahol 500 ezer és egymillió forint között mozog. A gépek és felhasznált vegyszerek ára pedig szintén látványosan emelkedik, ennek következményeként a vizes technikájú autómosók szó szerint luxussá válhatnak.

Az autómosók esetében már létezik olyan alternatíva, ahol a felhasznált víz 99 százalékát meg lehet spórolni. Egy hagyományos autómosó 100-150 liter vizet használ el egy autó mosásához, ami ugyanennyi szennyvizet is jelent. A nanotechnológia ezzel szemben lehetővé teszi, hogy egyliternyi folyadékkal lemossanak egy kocsit, ez ráadásul 3-4-szer kevesebb áramot is fogyaszt – mutatott rá a 100 százalékban magyar tulajdonban lévő Greenline Clean autómosó alapító tulajdonosa, Maróti Árpád.

A nanotechnológia esetében az autók takarítása kézzel történik, ami alaposabb és kíméletesebb, mint a gépekkel történő eljárások, mégis nagyjából ugyanannyi időt vesz igénybe a folyamat.