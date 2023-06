Ahány ház, annyi mosás – szerkesztőségünkön belül is megoszlik, ki hogyan rázza gatyába az autót, amikor koszos lesz. Van, aki otthon, vödörrel, mosókefével, szivaccsal, slaggal dolgozik, a többségünk az önkiszolgáló – ma már a sok helyen kártyás fizetést is kínáló – mosóknál visz végig teljes vagy korlátozottabb (hab, majd szűrt vizes öblítés) programot, de olyan is akad, már ha épp van türelme kivárni az esetleges sort, aki a kényelem kedvéért a beállós automatába is elviszi időnként. Némelyikünk szivacsot, kefét is ragad az önkiszolgálóban, más csak a végén teríti az autóra a mikroszálas kendőt, óvatosan szárítja azt, mint a kisgyereket fürdetés után.

Minden bizonnyal olvasóink körében is nagy a szórás, mi most a budapesti Naturcar Autókozmetika szakemberével tekintjük át, mi lehet az optimális módszer, mit kerüljünk, mikor és milyen gyakran mossuk az autót.

Előrebocsátjuk, hogy az alábbi tanácsok egy része inkább azoknak szól, akik számára fontos a csillogás, a ragyogó kasztni, akiknek nem olyan fontos a makulátlan fényezés, esetleg már eleve kopottasabb, öregecske autójuk van, bátran alkalmazzák továbbra is a bevett, kedvenc módszerüket, a tiszta autó akkor is szebb, mint a koszos, ha már nem csak napszemüvegben lehet ránézni. Persze azért az utóbbiak is olvassanak tovább, akadhat számukra is hasznos tipp!

Ne kézzel, ne automatával!

„Régi, megszokott módszer a házi, kézi mosás, de nem ajánlom jó szívvel. A házi mosáshoz használt kefék sörtéi műanyagból készültek, ezek nem elég finomak, megkarcolják a lakkozást, az pedig tetézi a bajt, hogy a samponos-vizes vödörben összegyűlik a kosz, amit aztán újra felmaszatol a kefe” – kezdte az autókozmetikus.

Ahogy az otthoni mosásnál, a behajtós automata mosóknál is a kefék jelentik a fő rizikót. Ezek egyrészt nem túl puha műanyagszálakból vannak, másrészt általában ritkán cserélik őket, így a kefék sörtéi közé a számtalan autó mosása során nagyon sok szennyeződés tapadhat. Gyakorlatilag a koszt csuszatolják a karosszéria felületén, ez jelentős mosási karcolást okozhat, ami nagyon csúnyán meg tudja fakítani a színes vagy fekete fényezést. A karcok mintázatából egy autókozmetikus ránézésre meg tudja mondani, hogy az eléje került járművet érintésmentes kézi vagy automata gépi mosóban szokták tisztítani.

„A rendszeresen kefével mosott autóknál öt év alatt simán lehet a 150 mikronos lakkrétegből 110-100 mikronos, míg egy érintésmentesen mosott vagy autókozmetikában kezeltnél maximum 5-10 mikron kopik le” – magyarázta a szakértő, aki egyértelműen az önkiszolgáló kézi mosót ajánlja annak, aki szeretné hosszan szép állapotban tartani a járművét.

Vigyük végig a programot

Ha az autónak nem kerámiás és/vagy frissen polírozott a fényezése, az ideális megoldás a teljes program végigvitele.

Kell az előmosás, bogároldás, ami fellazítja a koszt a felületről. Utána jöhet egy samponos mosás, azzal – semmilyen részt sem kihagyva – körbemosni az autót, ezt követően jöhet az aktív hab, amit a felvitel után rajta kell hagyni pár percig. Ennél a lépésnél sokan elkövetik azt a hibát, hogy a felvitt habot az ottani, vélhetően már alaposan szennyezett kefével átmozgatják, ezzel szintén összekarcolják a felületet. Hagyjuk csak hatni a habot!

Ezt aztán le kell mosni egy öblítőprogrammal, figyelve arra, hogy minden résből kijöjjön a hab, mert különben buborékosan „rákövülhet” a sampon a felületre. Befejezésként jöhet a viaszos programpont, annak is adni kell pár percet, majd foltmentes öblítéssel – azaz szűrt, tisztított vízzel, a jobb helyeken tényleg az jön a lándzsából – leöblíteni az egészet.

„A teljes programos mosás után már nem érdemes semmilyen felületkezelőt felkenni az autóra, mert bár szemre tiszta lett a karosszéria, sosem tökéletes a tisztaság, a megmaradt mikrokoszokat pedig felesleges, sőt, ártalmas valami ronggyal, kendővel belemasszírozni” – emelte ki az autókozmetikus.

Nagyon fontos, hogy mindezt nyáron, meleg időben ne napközben, azaz délelőtt 10 és délután 6 között tegyük, mert a felforrósodott karosszériára rákövesedik a víz – ennek eltávolítása aztán hosszadalmas munka, drága mulatság, néha már csak polírozással vagy csiszolással lehet megoldani.

A felnikre és a gumikra is figyeljünk!

A felnik is törődést kívánnak, ne maradjanak ki a mosásnál! A mosás elején felvitt felniszitító spray szépen teszi a dolgát, de fontos szempont, hogy külön, dedikált eszközünk – nagyon puha kefe, ecset, nem „dörzsis” szivacs – legyen erre a részfeladatra, ugyanis a fékport és az egyéb, a kerekeken lévő szennyeződést hatalmas hiba lenne a karosszéria más részeire átvinni.

A gumiabroncsoknak is nagyon jót tesz, ha a mosás után erre való ápolóval lefújjuk, átkenjük őket. Nemcsak szebb lesz a kerék, de a gumi élettartama is növekszik, jóval kevesebb repedés jelenik meg rajta. Evidens, de azért megjegyezzük, hogy csakis az abroncs oldalfalára kerüljön az ápoló, a futófelületre jutva jelentősen ronthatja a tapadást!

Kéthetente érdemes

Emberfüggő, és persze az időjáráson is múlik, de a szakértő szerint illene legalább kéthetente lemosni az autót, ideális körülmények között nagyjából addig tud „tiszta maradni”. Ha tovább húzzuk, csak a magunk – vagy az autómosó, autókozmetikus – dolgát nehezítjük. Sokadszorra kerül elő, de a mechanikus – kefés, szivacsos – mosást nem szabad túlzásba vinni, az, ahogy már fentebb írtuk, erősen árthat a fényezésnek.

Érintésmentes mosással persze akár hetente, néhány naponta is tisztíthatjuk az autót, ha van rá igényünk, időnk és pénzünk. Itt jegyezzük meg, hogy az utóbbi időben ezeknél is megjelent az infláció, egyes helyeken immár nem 1 percet, csak 45 másodpercet kapunk ugyanannyi pénzért…

Madárpiszokkal, bogárral ne várjunk

Az autóra menet közben, utcán állva minden nap kerülhetnek rovartetemek, rá piszkíthatnak a madarak – ezek eltávolításával ne várjunk a következő mosásig, mert savas jellegük miatt igen könnyen kikezdik a fényezést. Az autókozmetikus azt javasolja, hogy egy hosszabb utat követően a célba érés után rögtön érdemes vízzel leöblíteni az autó elejét, de ha erre nincs is lehetőség, legfeljebb 24 órán belül távolítsuk el a karosszériáról a bogarak maradványait vagy a madarak „ajándékait”.

Nem tilos a téli mosás, sőt!

Közkeletű bölcsesség, hogy télen nem mosunk autót, de vajon tartsuk-e magunkat ehhez? Nos, inkább ne, ugyanis a téli időben jellemző sárfelrakódást, a jeges-havas napokon az utakra kiszórt sót érdemes lecsapatni. A jobb önkiszolgáló mosókban télen meleg víz van a rendszerben. Figyelni kell azért, mert a hideg üvegfelületekre kerülő forró víz repedést, törést okozhat. (Fordítva is igaz lehet ez, forró üveggel és hideg vízzel, de feljebb már megtudtuk, hogy kánikulában nem mosunk autót…)

„A téli mosásnál az elsődleges félelem, hogy befagyhatnak a kulcslyukak, a kilincsek, az ajtók, a kéderek – erre egyszerű megoldás, hogy a kulcslyukakba fújunk egy kis jégoldót, az ajtók széleit, a kédereket pedig rögtön a mosás után áttöröljük egy mikroszálas ronggyal” – hívta fel a figyelmet a szakember.

Így csinálják a profik

„Nálunk, és általában minden normális autókozmetikában a külső tisztás előmosással kezdődik, ekkor távolítjuk el azokat a szennyeződéseket, melyeket nem szeretnénk a kesztyűkre felvinni. Az öblítés után habgenerátorral előállított sűrű habbal fújjuk be az autót, majd fentről lefelé, elemenként haladva – tető, üvegek, géptető, oldalak – jön a fő mosás, melyet rendszeresen vízben öblített, majd újra samponos vízbe merített mikroszálas vagy gyapjú mosókesztyűkkel végzünk. A felnikig jutva a kerékjáratokat szintén kitisztítjuk, amennyire lehet” – magyarázta a Naturcar Autókozmetika szakértője.

„Újabb öblítés után jön egy száradást segítő gyorsvax, majd mikroszálas autótörlő kendővel szárazra töröljük a karosszériát. Ezt követően nagynyomású levegővel kifújjuk a résekben megállt vizet, ezt is letöröljük, végül pedig az ajtók belső peremét, a falcokat is végigtörölgetjük” – folytatta.

Egy-egy ilyen külső mosás a piacon 8-12 ezer forintba kerül, legtöbbször az autó méretétől is függ az ár, egy böhöm SUV, egy furgon esetében 15 ezer Ft-ról is lehet szó, hiszen jóval nagyobb felületeket kell kezelni. Szintén növelheti az árat, ha valaki nagyon koszos, hónapok óta nem mosott autóval állít be. Az autókozmetikák részéről preferált a már feljebb is említett kéthetes rendszeresség.