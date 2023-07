Steve Nichols Forma-1-es versenyautók tervezésével szerzett tapasztalatot és nevet magának – többek között ő honosította meg a szénszálas kompozit anyagokat a sportágban, és ő tervezte a McLaren MP4/3 és MP4/4 versenyautókat, amelyekkel Alain Prost és Ayrton Senna világbajnoki címet szerzett.

Ebben a kocsiban szó szerint Sennának érezheted magad 1 /33 Fotó megosztása: 2 /33 Fotó megosztása: 3 /33 Fotó megosztása: 5 /33 Fotó megosztása: 6 /33 Fotó megosztása: 7 /33 Fotó megosztása: 9 /33 Fotó megosztása: 10 /33 Fotó megosztása: 11 /33 Fotó megosztása: 13 /33 Fotó megosztása: 14 /33 Fotó megosztása: 15 /33 Fotó megosztása: 17 /33 Fotó megosztása: 18 /33 Balra Steve Nichols, jobbra John Minett, a Nichols Cars ügyvezetője Balra Steve Nichols, jobbra John Minett, a Nichols Cars ügyvezetője Fotó megosztása: 19 /33 Fotó megosztása: 21 /33 Fotó megosztása: 22 /33 Fotó megosztása: 23 /33 Fotó megosztása: 25 /33 Fotó megosztása: 26 /33 Fotó megosztása: 27 /33 Fotó megosztása: 29 /33 Fotó megosztása: 30 /33 Fotó megosztása: 31 /33 Fotó megosztása: 33 /33 Fotó megosztása: Fotó megosztása:

Nichols 2017-ben megalapította saját cégét, hogy régi vágyát valóra váltva megtervezze és megépítse álmai tökéletes autóját. Ez a jelek szerint mostanra sikerült, az N1A készen áll a sorozatgyártásra. Ha ismerősen cseng a típusnév, az nem véletlen: az észak-amerikai Can-Am szériában sikeres, legendás versenyautó, a hasonló formavilágú McLaren M1A előtt tiszteleg, az N az alkotó nevéből ered.

Az N1A karosszériáját grafénnal átitatott karbon kompozit lemezek alkotják, amelyek még szilárdabbá, egyben még könnyebbé teszik a konstrukciót. Az utastérben a versenyautókra jellemző minimalizmus fogad, ugyanakkor a felhasznált anyagok és a kidolgozás a legmagasabb minőséget tükrözik.

A végére hagytuk a hajtásláncot: a GM LS3-es alumínium V8-as blokkjából továbbfejlesztett, acél perselyekkel, egyedi dugattyúkkal és hajtókarokkal szerelt 7,0 literes szívómotor száraz karteres kenést és elektronikus fojtószelep-vezérlést kap. Legnagyobb teljesítménye 650 lóerő, ám mivel a menetkész tömeg mindössze 900 kg, ennyi is elég a félelmetes menetdinamikához.

A sebességváltó hatfokozatú kézi egység, de az ügyfél további lehetőségek közül is választhat. A középkonzol helyett a küszöbön elhelyezett váltókar gombja Ayrton Senna előtt tiszteleg. A fekvő üléspozíció az MP4/4-ből ered, így a drága ügyfél pont úgy érezheti magát a kocsiban, mint Prost vagy Senna.

Ahogy az autó egészét, a futóművet is kézzel építik, méghozzá szénszálas kompozitokból és alumíniumból. Elöl és hátul egyaránt kettős keresztlengőkarokat és kanyarstabilizátorok építettek be, a kerekek elöl 19, hátul 20 colosak, alapértelmezésben Michelin Pilot Sport Cup 2 abroncsokat szerelnek az autóra. A kipörgésgátló alapfelszerelés, a kikapcsolható blokkolásgátlót, illetve a szervokormányt csak külön kérésre építik be.

A Nichols N1A egyelőre tizenöt példányban készül. Később vélhetően más motorokkal is kínálni fogják, de az összdarabszám nem haladja majd meg a százat. Árról egyelőre szó sincs.