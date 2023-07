Tíz embert előállítottak, tizennyolc ellen pedig szabálysértési feljelentést tettek a fokozott közúti ellenőrzést végző rendőrök a főváros XVIII. kerületében tartott múlt hétvégi ellenőrzés során.

A budapesti rendőrök bemértek gyorshajtókat, előállítottak ittas-, bódult- és engedély nélkül vezetőket, de találtak közbiztonságra különösen veszélyes eszközöket is. A komplex közlekedésrendészeti akcióban a helyi rendőrökön kívül a XVIII. kerületi közterület-felügyelet, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem hallgatói, a Budapest Főváros Kormányhivatal munkatársai, valamint polgárőrszervezetek is részt vettek, és civil autókat is bevetettek.

Az ellenőrzés eredményeként tíz embert állítottak elő: kettőt ittas, egyet bódult állapotban történő, ötöt engedély nélküli járművezetés, egyet-egyet pedig kábítószer-fogyasztás gyanúja, illetve szabálysértési körözés miatt.

Példaként említették, hogy a ferihegyi gyorsforgalmi úton megállított egyik ittas sofőr a feleségével és két gyermekével nyaralni indult ilyen állapotban. A férfi ellen büntetőeljárás indult. Szabálysértési feljelentést tizennyolc emberrel szemben tettek. Hármuk ellen forgalomból kivont-, vagy engedély nélkül átalakított gépkocsik miatt; ezekben az esetekben elvették a forgalmi engedélyt. Sebességtúllépés miatt hat járművezető kapott bírságot.

Az intézkedő rendőrök kilenc, közbiztonságra különösen veszélyes eszközt is találtak, köztük két, engedély nélkül tartott gáz-riasztópisztolyt, amelyeket lefoglaltak, a birtoklókkal szemben pedig szabálysértési eljárást indítottak.