C-osztály, S-osztály, AMG GT – eddig csak sportszedánokba jutott az AMG power-plug-in-hibrid technológiájából. Most azonban már szabadidőjárművet is vásárolhatunk nagy teljesítményű benzinmotor és villanymotor kombójával.

680 lóerős családi hibrid az AMG-től 1 /48 Mercedes-AMG GLC 43 4MATIC SUV Mercedes-AMG GLC 43 4MATIC SUV Fotó megosztása: 2 /48 Mercedes-AMG GLC 43 4MATIC SUV Mercedes-AMG GLC 43 4MATIC SUV Fotó megosztása: 3 /48 Mercedes-AMG GLC 43 4MATIC SUV Mercedes-AMG GLC 43 4MATIC SUV Fotó megosztása: 5 /48 Mercedes-AMG GLC 43 4MATIC SUV Mercedes-AMG GLC 43 4MATIC SUV Fotó megosztása: 6 /48 Mercedes-AMG GLC 43 4MATIC SUV Mercedes-AMG GLC 43 4MATIC SUV Fotó megosztása: 7 /48 Mercedes-AMG GLC 43 4MATIC SUV Mercedes-AMG GLC 43 4MATIC SUV Fotó megosztása: 9 /48 Mercedes-AMG GLC 43 4MATIC SUV Mercedes-AMG GLC 43 4MATIC SUV Fotó megosztása: 10 /48 Mercedes-AMG GLC 43 4MATIC SUV Mercedes-AMG GLC 43 4MATIC SUV Fotó megosztása: 11 /48 Mercedes-AMG GLC 43 4MATIC SUV Mercedes-AMG GLC 43 4MATIC SUV Fotó megosztása: 13 /48 Mercedes-AMG GLC 43 4MATIC SUV Mercedes-AMG GLC 43 4MATIC SUV Fotó megosztása: 14 /48 Mercedes-AMG GLC 43 4MATIC SUV Mercedes-AMG GLC 43 4MATIC SUV Fotó megosztása: 15 /48 Mercedes-AMG GLC 43 4MATIC SUV Mercedes-AMG GLC 43 4MATIC SUV Fotó megosztása: 17 /48 Mercedes-AMG GLC 43 4MATIC SUV Mercedes-AMG GLC 43 4MATIC SUV Fotó megosztása: 18 /48 Mercedes-AMG GLC 43 4MATIC SUV Mercedes-AMG GLC 43 4MATIC SUV Fotó megosztása: 19 /48 Mercedes-AMG GLC 43 4MATIC SUV Mercedes-AMG GLC 43 4MATIC SUV Fotó megosztása: 21 /48 Mercedes-AMG GLC 63 S E PERFORMANCE SUV Mercedes-AMG GLC 63 S E PERFORMANCE SUV Fotó megosztása: 22 /48 Mercedes-AMG GLC 63 S E PERFORMANCE SUV Mercedes-AMG GLC 63 S E PERFORMANCE SUV Fotó megosztása: 23 /48 Mercedes-AMG GLC 63 S E PERFORMANCE SUV Mercedes-AMG GLC 63 S E PERFORMANCE SUV Fotó megosztása: 25 /48 Mercedes-AMG GLC 63 S E PERFORMANCE SUV Mercedes-AMG GLC 63 S E PERFORMANCE SUV Fotó megosztása: 26 /48 Mercedes-AMG GLC 63 S E PERFORMANCE SUV Mercedes-AMG GLC 63 S E PERFORMANCE SUV Fotó megosztása: 27 /48 Mercedes-AMG GLC 63 S E PERFORMANCE SUV Mercedes-AMG GLC 63 S E PERFORMANCE SUV Fotó megosztása: 29 /48 Mercedes-AMG GLC 63 S E PERFORMANCE SUV Mercedes-AMG GLC 63 S E PERFORMANCE SUV Fotó megosztása: 30 /48 Mercedes-AMG GLC 63 S E PERFORMANCE SUV Mercedes-AMG GLC 63 S E PERFORMANCE SUV Fotó megosztása: 31 /48 Mercedes-AMG GLC 63 S E PERFORMANCE SUV Mercedes-AMG GLC 63 S E PERFORMANCE SUV Fotó megosztása: 33 /48 Mercedes-AMG GLC 63 S E PERFORMANCE SUV Mercedes-AMG GLC 63 S E PERFORMANCE SUV Fotó megosztása: 34 /48 Mercedes-AMG GLC 63 S E PERFORMANCE SUV Mercedes-AMG GLC 63 S E PERFORMANCE SUV Fotó megosztása: 35 /48 Mercedes-AMG GLC 63 S E PERFORMANCE SUV Mercedes-AMG GLC 63 S E PERFORMANCE SUV Fotó megosztása: 37 /48 Mercedes-AMG GLC 63 S E PERFORMANCE SUV Mercedes-AMG GLC 63 S E PERFORMANCE SUV Fotó megosztása: 38 /48 Mercedes-AMG GLC 63 S E PERFORMANCE SUV Mercedes-AMG GLC 63 S E PERFORMANCE SUV Fotó megosztása: 39 /48 Mercedes-AMG GLC 63 S E PERFORMANCE SUV Mercedes-AMG GLC 63 S E PERFORMANCE SUV Fotó megosztása: 41 /48 Mercedes-AMG GLC 63 S E PERFORMANCE SUV Mercedes-AMG GLC 63 S E PERFORMANCE SUV Fotó megosztása: 42 /48 Mercedes-AMG GLC 63 S E PERFORMANCE SUV Mercedes-AMG GLC 63 S E PERFORMANCE SUV Fotó megosztása: 43 /48 Mercedes-AMG GLC 63 S E PERFORMANCE SUV Mercedes-AMG GLC 63 S E PERFORMANCE SUV Fotó megosztása: 45 /48 Mercedes-AMG GLC 63 S E PERFORMANCE SUV Mercedes-AMG GLC 63 S E PERFORMANCE SUV Fotó megosztása: 46 /48 Mercedes-AMG GLC 63 S E PERFORMANCE SUV Mercedes-AMG GLC 63 S E PERFORMANCE SUV Fotó megosztása: 47 /48 Mercedes-AMG GLC 63 S E PERFORMANCE SUV Mercedes-AMG GLC 63 S E PERFORMANCE SUV Fotó megosztása: Fotó megosztása:

A GLC SUV (azaz egyelőre nem a frissen bemutatott GLC Coupé) a nagy V8-as helyett a kétliteres, soros négyhengeres verzióját kapja meg a hálózatról tölthető sporthibrid hajtásláncnak. Annak teljesítményét azonban még feljebb húzták, mint a C-osztály esetében: a belső égésű motor 350 kW (476 LE) csúcsteljesítményéhez további 150 kW-ot (204 LE) tesz hozzá a hátsó tengelynél található villanymotor.

Utóbbit a kétfokozatú váltóművel és egy elektronikus részlegesen önzáró differenciálművel integrálták. A rendszerteljesítmény 500 kW, azaz 680 lóerő, így az összkerékhajtású óriás 3,5 mp alatt gyorsul 100 km/órára. A végsebességet 275 km/óránál szabályozták le – nem, ez a hibrid nem a spórolásról szól.

Az összkerékhajtás alapvetően eltér azoktól a rendszerektől, ahol a villanymotor különálló hajtóegységként lép fel: az AMG GLC SUV hagyományos 4Matic rendszert kapott, így a benzinmotor is hajt hátra, illetve a villanymotor is képes akár előre is nyomatékot juttatni – magyarul tisztán elektromos üzemben is rendelkezésre áll az összkerékhajtás. Más kérdés, hogy a 6,1 kWh névleges kapacitású akkumulátort nem tartós használatra, hanem pillanatszerű extrém teljesítményleadásra tervezték – ezzel együtt is 12 kilométert tehetünk meg anélkül, hogy beindulna a benzinmotor.

A másik motoropció csak a fent részletezett GLC 63 S E Performance mellett hat mezeinek – főleg, mert mindkettő ugyanazt az M139l blokkot alkalmazza (a motorkódban az ’L’ a hosszanti beépítésre utal). A GLC 43 benzinmotorját 48 V-os mild hibrid rendszer támogatja. Az önmagában 310 kW (421 LE) teljesítményű belső égésű egységnek további 10 kW-tal (14 lóerővel) tud besegíteni az alapvetően indítómotorként és áramfejlesztőként szolgáló villanymotor. Ez a modell szintén összkerékhajtású, álló helyzetből 4,8 másodperc alatt éri el a 100 km/óra sebességet, végsebessége 250 km/óra.

Mindkét modellváltozat ugyanazt a kilencfokozatú váltóművet alkalmazza. A GLC 43 összkerékhajtási rendszere fix 31/69 arányban osztja meg a nyomatékot az első és a hátsó tengely között, a nagy testvér 4Matic+ rendszere ellenben a hajtóerő 50-100 százalékát képes hátra juttatni, az arányt a vezető beavatkozása nélkül variálva.

A teljesítménykifejtést a GLC 43 esetében öt, a GLC 63 S modellnél nyolc program közül választva variálhatjuk. Mindkét modell adaptív csillapítású acélrugós felfüggesztést kap. Szintén nem kell fizetni a több fokozatban állítható, változó áttételű kormányműért, sem a hátsókerék-kormányzásért. A plug-in hibrid verzió kiváltsága ellenben az aktív kanyarstabilizátor, valamint a kompozit fékrendszer.