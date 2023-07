A múltba csomagolták a jövőt

Fél évvel az azonos nevű kupétanulmány bemutatása után elkészült a Porsche Vision 357 Speedster, a múltba pillantó külsőbe csomagolt sportautó roadster kivitele. Nem a keménytető elvetése a legfontosabb különbség azonban a két koncepciójármű között: az új verzió ugyanis a hagyományos benzinmotor helyett elektromos hajtásláncot kapott.

Műszaki szempontból a Vision 357 Speedster egy átöltöztetett Porsche 718 GT4 e-performance, bár azt nem árulta el a gyár, hogy a 718 GT4 Clubsport futóművével társított, dupla villanymotoros hajtáslánc összteljesítménye itt is eléri-e a 800 kilowattot, azaz 1088 lóerőt. Tekintve persze, hogy az őspéldakép 356 Spyder legerősebb kivitelében is csupán 95 lóerős volt, ennek a töredéke is elég volna a múltidézéshez…

A Porsche Vision 357 Speedster hitelesen hozza az eredeti formát, beleértve az alacsony szélvédőt is. Az utastér jobb oldalát kifeszített vászon takarja, amint az egykor szokás volt a versenyautóknál. A pilóta feje mögött karbon bukókeret található, annak vonalában helyezkednek el a szükségtető rögzítési pontjai, kicsivel hátrébb pedig a töltőnyílás fedele.

Érdekes az elektromos berendezések hűtőbordáit és a 356 motorházfedelén kialakított hűtőrácsot egyaránt idéző hátsó stíluselem. A karosszéria kéttónusú: elöl sötét kerékdobok és keréktárcsák szűkítik az optikát, míg a hátsó traktus homogén fehér színe szélesebbnek láttatja az autót. A monokróm hatást apró kék részletek oldják; a januárban leleplezett Vision 357 kupé inkább piros színfoltokat alkalmazott.

A legérdekesebb, egyben legnehezebben értelmezhető részlet a hátsó kerekek előtt látható, rózsaszín unikornis, amelyet kifejezetten ide rajzoltak a Porsche tervezői. A külső tükröket kamerák helyettesítik, amelyeket az ajtók helyett a kerékdobokra szerelt szárnyprofilokon rögzítettek.

A központi anyás keréktárcsák 20 colos magnéziumdarabok, amelyeket szénszálas dísztárcsákkal láttak el.

A szénszálas ülésváz a monocoque utascella szerves részét alkotja, ezen rögzítették a párnázatot és a hatpontos biztonsági öv hevedereit. A műszeregység egy átlátszó lap, így teljes szépségében érvényesül a szintén karbonpanelekből megformált műszerfal. Kesztyűtartó nincs, helyette a panelre erősített szíjakkal rögzíthetünk ezt-azt az utastérben. A kilincset klasszikus motorsportmegoldásként vászonfül helyettesíti.