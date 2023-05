Csak a kiváltságosoknak jutott ebből az autóból

Általában szupersportkocsik fedélzetén találkozunk olyan űrtechnológiát képviselő megoldásokkal, mint amivel a Range Rover Sport SV május utolsó napján debütált. Nem is járunk olyan nagyon messze a valóságtól: a gyár által közzétett adatok tanúsága alapján ugyanis – magas építés ide, elefántnyi tömeg oda – valóban sportos vezetési élményt kínál az autó.

Álljunk is meg rögtön a tömegnél: azt ugyanis egy sor költséges és exkluzív részlet alkalmazásával akár 76 kilogrammal csökkentette a Land Rover. Kérhető karbonszálas motorházfedél, kérhetők karbon-kerámia fékek (ezek a Range Rovernél első ízben elérhetők), és valódi világújdonságként akár 23 colos karbonszálas keréktárcsákkal is felszerelhetjük autónkat. Ez utóbbiakra (meg amúgy a sztenderd könnyűfém felnikre is) négy évszakos Michelin Pilot Sport All Season 4 abroncsokat szerelnek, elöl 285, hátul 305 mm-es szélességgel. Ez furcsa megoldásnak tűnhet egy sportosnak kikiáltott autónál, ám az ultramodern futómű bőven kompenzál.

A Range Rover Sport SV ugyanis – szintén világújdonságként – olyan légrugós rendszert kapott, ahol a lengéscsillapítók is össze vannak egymással kötve, így a vezérlés külön-külön állítja a felfüggesztés feszességét minden keréknél. Az eredmény: szélsőséges mértékű gyorsítás, lassítás vagy extrém sebességű kanyarvétel során is minimális az oldaldőlés, térdeplés, az ágaskodás. A manőverezést a Range Rover történetének legközvetlenebb áttételezésű kormányműve segíti. Hagyományos kanyarstabilizátort nem is alkalmaz a Range Rover Sport SV, de nem is kell: a fent említett téli-nyári abroncsokkal is 1,1g az elérhető maximális oldalgyorsulás.

A dinamikának azonban ez csak az egyik aspektusa: a másik az eddigi sportfelelős, a Range Rover Sport SVR kompresszoros 5.0 V8-as motorjának a helyébe lépő 4,4 literes, ikerturbós V8-as, amelyet 48 V-os mild hibrid rendszerrel társítottak. 575 helyett 635 lóerő, 700 helyett 750 Nm nyomatéki csúcs áll a vezető rendelkezésére, így a nagy dög félelmetes gyorsasággal: 3,6 másodperc alatt éri el álló helyzetből a 96 km/órás sebességet. A végsebesség 290 km/óra. Mindezek mellett az új motor takarékosabb és tisztább üzemű – méghozzá 15 százalékkal –, mint az SVR volt.

Ekkora tempóról komoly lassítóerőre van szükség. A féktárcsák a fent említettek értelmében készülhetnek acélból vagy karbon-kerámia kompozitból; a nyolcdugattyús nyergeket mindkét esetben a Brembo szállítja.

Ha úgy igazából odalépnénk az autónak, előtte érdemes megnyomni a kormányon az SV üzemmódgombot, amely a 10 mm-es alapértelmezett ültetést további 15 mm-rel toldja meg. Ezen túlmenően módosítja a kormánymű és a nyolcfokozatú, automata váltó beállításait, közvetlenebb gázreakciókat biztosít, harsányabbra hangolja a négy karbon végcsőben végződő, aktív kipufogórendszer üvöltését, valamint aktiválja a menetstabilizáló rendszer versenypályára hangolt, megbocsátó üzemmódját.

A külső dizájnt aerodinamikai szempontok szerint, kismértékben dolgozták át; az utastérben megvilágított logóval szerelt sportüléseket, új kárpitanyagokat, fekete kerámia váltógombot, valamint (szintén újdonságként) a kormány mögé szerelt, megvilágított váltófüleket találtunk.

A Range Rover Sport SV nemcsak a sportos dinamizmus, hanem a szórakoztatás terén is dobott egy hatalmasat: új audiorendszerük az első ülésekbe beépített rezgetőmotorokkal segít rá a mélyhangokra, és ha már ott vannak azok a motorok, hat különböző relaxációs, illetve frissítőprogram is elérhető, amelyek összehangolt hangokkal és rezgésekkel segítenek előzni a stresszt vagy javítani a koncentrációs képességet.

Az SV modellel párhuzamosan egy sor egyéb módosítást is kapott a Range Rover Sport modellcsalád: a korábbi P510e plug-in hibrid helyébe az erősebb, megnövelt hatótávolságú P550e lép (pont, mint a Range Rovernél), a P530 V8-as benzinmotor is 48 voltos mild hibrid támogatást kap (pont, mint a Range Rovernél), és megjelenik a Pivi Pro 4 infotainment-rendszer (pont, mint a Range Rovernél). Újdonság az Amazon Alexa mesterséges intelligenciájú, hangalapú asszisztens, valamint az az országúti vezetőtámogató rendszer, amely navigációs adatok alapján észleli a közeledő kanyart, és automatikusan lassít, hogy kényelmesebben utazhassunk a fedélzeten.

Végül ejtsünk szót a címben említett exkluzivitásról: bár idővel szabadon rendelhető lesz a Range Rover Sport SV, most, a bevezetéskor csak egy limitált kiadás: a Range Rover Sport SV Edition One elérhető. Ezt viszont nem rendelheti meg bárki: csak akkor jutsz hozzá, ha annyira kedves ügyfele vagy a gyárnak, hogy ők megkeresnek és ajánlatot tesznek. Ha ez eddig nem történt meg, akkor így jártál: ugyanis az Edition One összes példányát előre, látatlanban eladták.