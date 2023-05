Alig néhány hete még arról volt szó, hogy a Caterham nem meri villamosítani az ultrakönnyű Sevent. A dolgok azonban gyorsan változnak: most bemutatták az ikonikus sportautó emissziómentes változatát – igaz, ez még csak egy technológiai koncepció, azaz nagyon az elején járhatnak még a fejlesztésnek.

Az EV Seven hajtásláncát nem házon belül fejlesztik: egy kifejezetten sportos villanyautó-technológiákra szakosodott cég, a Swindon hozza a tudást.

Villanymotort kaphat az ikonikus sportkocsi 1 /8 Az autó hossztengelyét szinte teljes egészében kitölti az akkucsomag Az autó hossztengelyét szinte teljes egészében kitölti az akkucsomag Fotó megosztása: 2 /8 Fotó megosztása: 3 /8 Fotó megosztása: 5 /8 Fotó megosztása: 6 /8 Fotó megosztása: 7 /8 Fotó megosztása: Fotó megosztása:

A tervezett tömegnövekedés mindössze 70 kilogramm, ami bámulatosan kedvező érték: az elektromos modell is 700 kg alatt marad. Ez annál is nagyobb szó, mert a 40 kWh nettó kapacitású akkucsomag folyadékhűtést kapott. Nem is akármilyet: külső folyadékköpeny helyett az akku belsejében, közvetlenül a cellák között áramlik a folyadék – ezt a technológiát rendszerint az extrém teljesítményű számítógépeknél alkalmazzák.

A közúti hatótávolságról nem beszél a gyártó, azt viszont elárulták, hogy a versenypályán töltött 20 perc után elég 15 percen át tölteni az akkut, hogy további 20 percet körözhessünk. Ehhez csak egy legalább 152 kW-ra képes egyenáramú töltőre lesz szükség a pálya mellett.

A maximális teljesítmény 243 lóerő 9000/perces fordulatszámon, a nyomatéki csúcs 250 Nm. A gyorsulási célérték 4,0 mp 0-96 km/órára. A végsebesség valahol 210 km/óra körül lehet. A motorkarakterisztikát úgy hangolták be, hogy minél közelebb álljon a benzines Seven modellek teljesítménykifejtéséhez.

Az EV Seven részlegesen önzáró hátsó differenciálművet, állítható Bilstein lengéscsillapítókat (ezeket a Seven 420 Cup versenymodellből), regeneratív fékeket, valamint négydugattyús súrlódófékeket kap.

Az EV Seven gyártása egyelőre nincs terítéken, a cég egyelőre csak puhatolózik az ügyfeleknél, hogy mit szólnak a dologhoz.