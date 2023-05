Elektromos sportkocsit épít a Caterham

Egy könnyű sportkocsi a villanymotorok robbanékonyságával – tökéletesnek hangzik, kivéve, hogy a dolgok jelenlegi állása szerint az elektromos autók mindenek, csak nem könnyűek. Ezért aztán a Caterham nem is az ikonikus Seven modellel lép rá a villamosítás útjára, hanem egy vadonatúj típussal, amely még 2023-ban bemutatkozik, és 2026 táján a gyártását is megkezdik.

Az autóról egyelőre nincsenek konkrét információk, ám úgy tudni, formai filozófiájában emlékeztetni fog egy kifejezetten ritka brit sportautóra, a Jannarelly Design-1 roadsterre. Plágiumról szó sincs: a Design-1 alkotója, Anthony Jannarelly ugyanis a mai napon tett bejelentés szerint leszerződött a Caterhamhez, mint vezető formatervező.

Annyit lehet tudni (sejteni) az autóról, hogy ugyanúgy acél csővázra épül majd, mint a Seven, de nem lesz annyira radikális, mivel komfortos közúti örömautónak szánják. Állítólag alumínium és karbon karosszérialemezekkel kínálják majd. A motorteljesítményről, a hatótávolságról és egyéb sarkalatos paraméterekről semmit nem tudni.

Ami a Caterham Seven villamosítását illeti, türelemre int a gyártó: amíg nem állnak rendelkezésre kis tömegű elektromos hajtási rendszerek, addig biztosan nem szerelnek villanymotort a puritán sportkocsiba.