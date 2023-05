Befejezte a kivonulását Oroszországból a Volkswagen-csoport – a német konszern pénteki közleményére hivatkozva azt írja az MTI, hogy annak valamennyi érdekeltségét átadták az Art-Finance-nek, amit egy orosz kereskedelmi csoport, az Avilon támogat.

Így orosz kézbe kerül a wolfsburgi márka kalugai gyára, továbbá átveszik a nem oroszországi gyártmányok importját és az egyéb, vagyis raktározási, finanszírozási és biztosítási szolgáltatásokkal foglalkozó részlegeket is, azok alkalmazottjaival együtt. Az orosz hatóságok engedélyével megvalósuló tranzakció keretében a helyi leányvállalatok összes részvényét megszerzi majd az új tulajdonos.

Ugyan a vételárat nem hozták nyilvánosságra, az Interfax orosz hírügynökség értesülései alapján arról számoltak be német hírportálok, hogy a Volkswagen-csoport 125 millió euróért, azaz mostani árfolyamon közel 47 milliárd forintért vált meg az oroszországi érdekeltségeitől.

Még 2007-ben nyitotta meg a Moszkva közelében fekvő, mintegy négyezer embert foglalkoztató üzemét a Volkswagen, amire egymilliárd eurónál is többet fordítottak. Ahogyan több másik gyártó, úgy a Volkswagen is azután, 2022 márciusában függesztette fel valamennyi oroszországi tevékenységét, hogy az oroszok megszállták Ukrajnát, rövidesen pedig a Hyundai is követheti a példáját.

Mostanra addig fajult a helyzet, hogy nyugati gyártó alig maradt a régióban, míg a kieső hiányt a sorra bevonuló kínai márkák töltik ki, méghozzá egyre több:

