Ha másból talán nem, akkor abból értesülhették kedves Vezess olvasó az olaszországi katasztrofális időjárásról, hogy elmarad a hétvégi Forma-1-es futam. Hetek óta óta komoly esőzések sújtják Észak-Olaszországot, elsősorban Emilia-Romagna tartományt. Az éves csapadék többszöröse hullott le rövid idő alatt.

A régió közlekedése megbénult, öt megye van teljesen víz alatt. Más tartományokból tűzoltóegységek érkeztek segíteni, hétszáz tűzoltó mintegy húsz helikopter segítségével végzi a mentést.

The climate emergency in my region continues to be dire. After a long drought, heavy rains caused *14* rivers to flood. Italy is the European country most vulnerable to climate change and we are NOT ready to face it. pic.twitter.com/EzeViVHtdk

Emilia-Romagna folyói és patakjai megduzzadtak, sarat és törmeléket sodornak magukkal. Huszonegy folyó áradt ki Bologna és Reggio Emilia térségében, ötvenezren maradtak áram nélkül. A Bolognán keresztülhaladó vasúti forgalom leállt, amiként nem közlekednek az Adriai-tenger partján haladó járatok sem. Lezárták az A14-es autósztráda e régión áthaladó szakaszát.

Cesena, my hometown, and the whole region of Romagna, Italy, have been violently struck by and unprecedented flood. Seeing at a distance entire cities so deeply wounded and so many people on their knees pains me. Any help appreciated. Forza Romagna ❤️ https://t.co/fb2gZ04sH8 pic.twitter.com/8KVlhz1Txn