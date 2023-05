Május eleje óta komoly esőzések sújtják Észak-Olaszországot, elsősorban Emilia-Romagna tartományt, ahol a napokban leesett, több mint félévnyi mennyiségű csapadék miatt a patakok, folyók kiöntöttek.

Az árvizek miatt számos település, valamint a régió közlekedési hálózata is víz alá került, épületek omlottak össze, számos helyen az emberek a tűzoltók, katasztrófavédelmi egységek, mentők segítségével, csónakokban vagy egyszerűen derékig, mellig érő vízben igyekeznek biztonságos helyekre menekülni.

A Forma-1-es naptárban épp ezen a hétvégén következne az Emilia-romagnai Nagydíj, ám a körülmények miatt már a felkészülés is elakadt: kedd délután minden F1-es szereplőt kitereltek az imolai pályáról, majd jelezték, hogy a mai napon sem lesz belépés (így a felszerelést sem csomagolhatták ki, a garázsok sem épültek).

Délelőtt válságtanácskozást tartottak a Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA), a Forma-1, az Olasz Autóklub (ACI), a helyi és országos szervek képviselőinek részvételével, majd meghozták a logikus döntést: elmarad a hétvégi Emilia-romagnai Nagydíj.

The decision has been taken not to proceed with the Grand Prix weekend in Imola#EmiliaRomagnaGP #F1 pic.twitter.com/4taauGnFEA

— Formula 1 (@F1) May 17, 2023