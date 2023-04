A szürkeség az új Ford erénye

Ezen a modellváltozaton látható először a Ford Grey Matter árnyalatú, szürkés fényezése, amihez a 19 colos, csillogó fekete könnyűfém felnik biztosítanak hangsúlyos kontrasztot.

Szintén az alapfelszereltség részét képezik a különböző vezetéssegítő rendszerek, mint amilyen a parkolásasszisztens vagy az autópályán bevethető sebességtartó-automatika. További hasznos funkciók is elérhetőek a Kugában, és hogy a sofőrnek minél kevesebbszer kelljen elfordítania a tekintetét az útról, a legfontosabb információk, mint például a sebesség és a különböző navigációs útmutatások, már a szélvédőre kivetítve jelennek meg. Ahogyan a hagyományos Kuga, a Graphite Tech Edition is többféle hajtáslánccal elérhető, így nemcsak plug-in hibridként, de EcoBlue dízel-, valamint EcoBoost benzinmotorral is.

Képeken az új Ford Kuga:

Az alapár az ST-Line stíluscsomagot magába foglalja, ami nagyméretű hátsó spoilerral, vörös féknyergekkel, alumínium pedálokkal és küszöbdíszlécekkel nyomatékosítják a sportos vonalat. Ezzel szemben a Black Package csomag már opcionális, ami feketére fényezett tetőt, tükörburkolatokat, első légbeömlőt és hátsó légterelőt, valamint 20 colos felniket tartalmaz.

A legújabb variánsú Kugákat a Ford valenciai üzemében, Spanyolországban gyártják, és már április 25-étől, keddtől rendelhető. Az első példányokat várhatóan júniusban szállítják le. Arról nem tett említést a Ford közleménye, hogy az új Kuga-változat esetében mit jelent az alapár.