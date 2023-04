Alig több mint egy éve jelent meg Magyarországon a brit eredetű, de egykor megszűnt, majd a kínai SAIC által 2006-ban feltámasztott MG, melynek egyre több modellje kapható a hazai piacon.

Legutóbb az MG4 itthoni forgalmazását jelentették be, de könnyen lehet, hogy a jövőben egy zéró emissziós, mégis sportos roadster is felbukkan az MG kínálatában. A márka ugyanis a Sanghaji Autószalonon hivatalosan is sort kerített korábbi tanulmányautójának éles bemutatkozására.

A Cyberster egyelőre csak Kínában érhető el, ám az MG máris megerősítette, hogy 2024 nyarától az európai piacon is rendelhető lesz.

A sorozatgyártású több mindenben is eltér a két éve leleplezett koncepciótól, alapvető stílusjegyei, így a sportos és egzotikus megjelenése is változatlan maradt. Ennek része a Lamborghinire jellemző, felfelé nyíló ajtók, az agresszív orr-, lökhárító- és beömlőnyílás-kialakítás, továbbá a karakteres sárvédőkbe épített fényszórók, valamint a 19-20 hüvelykes könnyűfém keréktárcsák.

500 lóerősnél is erősebb elektromos sportautó jön Európába 1 /6 Várhatóan 2024 nyarán a brit és az európai piacon is debütál az MG Cyberster. Várhatóan 2024 nyarán a brit és az európai piacon is debütál az MG Cyberster. Fotó megosztása: 2 /6 Bár közel sem annyira, mint korábban, továbbra is egzotikusan karakteres az elektromos roadster megjelenése. Bár közel sem annyira, mint korábban, továbbra is egzotikusan karakteres az elektromos roadster megjelenése. Fotó megosztása: 3 /6 Kétféle elektromos hajtással fogják kínálni: az egyik 314, a másik 544 lóerős lesz. Kétféle elektromos hajtással fogják kínálni: az egyik 314, a másik 544 lóerős lesz. Fotó megosztása: 5 /6 Az akkumulátorpakkról a kínai SAIC gondoskodik majd a brit eredetű márka újdonsága esetében. Az akkumulátorpakkról a kínai SAIC gondoskodik majd a brit eredetű márka újdonsága esetében. Fotó megosztása: 6 /6 Ahogyan a hátsó részen is látható, az MG-nél tényleg nemcsak a régi gyökerek megőrzésére, hanem a modern tervezésre is odafigyeltek. Ahogyan a hátsó részen is látható, az MG-nél tényleg nemcsak a régi gyökerek megőrzésére, hanem a modern tervezésre is odafigyeltek. Fotó megosztása: Fotó megosztása:

Kiemelte új típusa kapcsán az MG, hogy ugyan ezzel egy új fejezetet nyitnak meg a márka történetében, fontosnak tartják, hogy a gyökereiket is tiszteletben tartsák, miközben a modern, korszerű dizájnra is hangsúlyt fektetnek. Erre jobb bizonyíték nem is lehet, mint az, hogy egyáltalán nem márkaidegen a sportos roadster műfaja, mint azt a 1995 és 2011 között gyártott MG F és MG TF példája is mutatja. Igaz, a 160 lóerővel nem volt egy izompacsirta, de ahogyan azt bemutatását követően megállapítottuk, megfizethető áron nyújtott jó vezetési élményt, köszönhetően a kis önsúlyának.

A modernizációhoz manapság már hozzátartozik az alternatív hajtáslánc, így a Cyberster esetében egymotoros, hátsó-, illetve kétmotoros, összkerékhajtású elektromos hajtás gondoskodik a karosszéria mozgatásáról – a két kivitel 314, valamint 544 lóerős teljesítményt ad le, amihez az energiát a SAIC által gyártott lítiumion-akkumulátorpakkból nyerik.

Sleek, stylish, and electric! The all-new MG Cyberster is set to hit the roads in 2024. 🚀 pic.twitter.com/WBptd1oBC0 — @MGMotorEurope (@MGMotorEurope) April 18, 2023

További technikai részletek egyelőre nem derültek ki, a Carscoops az autó paramétereit is kínai dokumentumokból bogarászta ki. Ezek alapján a Cyberster 4535 mm hosszú, 1913 mm széles és 1329 mm magas, míg a tengelytávja 2690 mm, a saját tömege pedig 1850 kg.

Kellett ugyan várni rá, de legalább ez a pillanat is elérkezett, nem úgy, mint a Tesla Roadster esetében, melynél csak ígéret követ ígéretet…