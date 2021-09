Még 2017-ben mutatta be Elon Musk a Tesla Roadstert, az amerikai villanyautó-gyártó azóta is nagy reményeket fűz a modellhez. Csakhogy a koronavírus-járvány elhalasztotta az eredetileg 2020-ra tervezett gyártást, eddig úgy tudhattuk, hogy jövőre érkezik meg hivatalosan.

Hogy mennyire csúcsra akarják járatni, jól mutatja, hogy akár 1,1 másodperces gyorsulás is elérhető 0-ról 60 mérföld/órára, de még a SpaceX-csomag nélküli változat esetében is 1,9 másodperc ez az érték.

Egy friss tweetben azonban Musk megerősítette, hogy

még 2022-ben sem, valószínű, hogy csak 2023-ban kerülhetnek forgalomba az első Roadsterek, hat évvel a bemutatását követően.

Ennek is feltételéül szabta az üzletember, hogy jövőre már ne okozzon akkora felfordulást a koronavírus-járvány az autóiparban, mint az elmúlt közel két évben.

2021 has been the year of super crazy supply chain shortages, so it wouldn’t matter if we had 17 new products, as none would ship.



Assuming 2022 is not mega drama, new Roadster should ship in 2023.