Várhatóan jövőre érkezik a Tesla Roadster következő generációs, továbbfejlesztett változata, biztosat azonban még nem lehet tudni. Egy kiszivárgott, majd a Twitteren elterjedő információ alapján azonban úgy tűnik – habár hivatalos forrásból egyelőre nem erősítették meg –, valóban combosabb lesz az új Roadster a 2017-ben bemutatott elődjénél – írja a Carbuzz.

Ez alapján az alapfelszereltségű Roadster 1,9 másodperc alatt gyorsulhat 0-ról 60 mérföld/órára (96 km/óra), ezzel szemben a SpaceX-csomaggal felvértezett változat az emberi fülnek szinte már hihetetlennek hangzó 1,1 másodperc alatt teljesíti ezt a sprintet. A mikroblog-oldalon megjelent, alább is látható kép a Los Angeles-i Petersen Autómúzeumban készült.

So I guess it’s now kinda official that the Space X package Roadster does a 1.1 second 0-60mph 🤯🤯🤩. Wow @elonmusk #Tesla #SpaceX pic.twitter.com/s7AibLkDmm