Újabb SUV-val bővül a svéd Polestar kínálata: a Polestar 4 azonban nem egy mezei szabadidő-autó lesz, mint a Polestar 3, a hivatalos besorolása ugyanis SUV-kupé. Érdemes ízlelgetni ennek a fogalmát: Thomas Ingenlath, a márka vezére elmondta, úgy döntöttek, inkább egy olyan SUV-t terveznek, amiben a hátsó fejtérről és a kényelemről sem kell lemondani, ezért nem a meglévő koncepciót csiszolgatták tovább.

A Polestar 4 esetében a svéd tervezőcsapat a Precept koncepcióautó szellemét vitte és fejlesztette tovább.

A legdrasztikusabb változást pedig korántsem a szokatlan kategóriabesorolás jelenti, mint arra a hátsó ablak, pontosabban annak a hiány rámutat.

Az első hangzásra hajmeresztőnek tűnő megoldást sikerült megfejelni azzal, hogy a hátsó ablak mellett az utastéri visszapillantó tükröt is kukába dobták – elvégre úgysem látni benne semmit –, a helyére egy nagyfelbontású képernyő került, ami a tetőre helyezett, hátrafelé néző kamera képét közvetíti.

Nézd meg képeken a Polestar furcsaságát:

Dobsz egy hátast, ha meglátod, mi hiányzik erről az új autóról 1 /10 Hátsó ablak nélkül meglehetősen furcsán fest a Polestar 4. Hátsó ablak nélkül meglehetősen furcsán fest a Polestar 4. Fotó megosztása: 2 /10 Fotó megosztása: 3 /10 Fotó megosztása: 5 /10 Kétféle (272, illetve 544 lóerős) hajtással is elérhető lesz a svéd SUV-kupé. Kétféle (272, illetve 544 lóerős) hajtással is elérhető lesz a svéd SUV-kupé. Fotó megosztása: 6 /10 Az új Polestar az európai piacon is rendelhető lesz, több mint 20 millió forintért. Ezzel a Polestar 2 és a Polestar 3 között foglal helyet árfekvés szempontjából. Az új Polestar az európai piacon is rendelhető lesz, több mint 20 millió forintért. Ezzel a Polestar 2 és a Polestar 3 között foglal helyet árfekvés szempontjából. Fotó megosztása: 7 /10 Fotó megosztása: 9 /10 A beltér egyszerre letisztult, modern és fenntartható. A beltér egyszerre letisztult, modern és fenntartható. Fotó megosztása: 10 /10 Fotó megosztása: Fotó megosztása:

Részben ez a rendkívüliség magyarázza meg, miért is hívják SUV-kupénak a Polestar 4-et. A tervezők álláspontja szerint a tetővonal kétségkívül a kupékéra vall, de minden másban inkább a szabadidő-autós stílusjegyeket ötvözi az új, elektromos hajtású modell. Kialakításában kulcsszerephez jutott a fenntarthatóság, ezt erősíti a SEA-platform is, amire épült az új autó.

Ami a méreteit illeti, a hosszú, 4839 mm-es karosszériája 2139 mm széles és 1544 mm magas – ez utóbbi fontos adat a Polestar 4 hátsó kialakításának tulajdonított hitvallás szempontjából, hiszen, ha hátsó ablakot nem is, legalább egy méretes üvegtetőt kapott a típus.

Az infotainment rendszer már 15,4 colos, fekvő tájolású érintőképernyőn irányítható, beépítve Google-infrastruktúrával, ha pedig mindehhez tökéletes hangzást is szeretnénk, opcionálisan 12 hangszórós Harman Kardon audiorendszer is elérhető.

Miközben dönthető ülésekkel, további médiarendszer- és klímaberendezés-vezérlő képernyőkkel, sőt, még az utastéri rendszerbe integrált esti hangulatvilágítással is találkozni a beltérben, legalább ekkora jelentőséget tulajdonított a Volvóból kivált márka a letisztultságnak is. Ennek jegyében igyekeztek minél kevesebb anyagot használni az utastérben, amit pedig használtak, azt is fenntartható, környezet- és állatbarát forrásból tették, miközben a stílushoz a divat- és a sportruházat világából merítettek ihletet. Mindezt szem előtt tartva a beltérben található kárpitozások állatjóléti szempontból biztosított Nappa bőrkárpitból, biovinilből és PET-palackokból újrahasznosított textilből készültek.

A Polestar 4 esetében nem hétköznapi látszatintézkedéseknek tűnnek a környezetvédelmi erőfeszítések. Ennek bizonyításául még azt is vállalta a gyártó, hogy az akkumulátorokban lévő veszélyes anyagok blokklánc-nyomonkövethetőségét – egy teljes életciklus-értékelés kíséretében – egy fenntarthatósági nyilatkozatban teszik majd közzé, valós képet adva az autó karbonlábnyomáról.

Igaz a 4-es modellre az is, hogy a Polestar eddigi leggyorsabb autója, amit az a 3,8 másodperces érték is igazol, amennyi idő alatt 0-ról 100 km/órára gyorsul. Az erősebbik variáns elektromos hajtáslánca 544 lóerős teljesítményre képes, továbbá 686 Nm-es maximális nyomatékot ad le. A formabontó SUV-ból viszont egymotoros, hátsókerék-hajtású változat is készül, amely 272 lóerőt kínál, mellé 343 Nm-es nyomaték társul.

A nagyobb hatótávú változatokat 102 kWh-s akkumulátorral szerelik, aminek révén egy töltéssel akár 560-600 kilométer is megtehető. A hatalmas akkupakk 200 kW-os egyen- és 22 kW-os váltóáramról is tölthető, sőt, a kétirányú töltést is elérhetővé teszik a Polestar 4-ben.

Nem aprózzák el a biztonságot sem, amit még abból a korszakból hozott magával a Polestar, amikor a Volvo sportmárkájaként még a kínai Geely-konszernhez tartozó gyártó leányvállalataként volt a piac szereplője. Szigorú szabványok szerint tesztelték a Polestar 4 biztonságot, amit akár kilenc légzsák is szolgálhat, de az intelligens biztonsági és vezetéssegítő technológiák garmadája úgyszintén segíti mindezt. Tizenkét kamerával látták el az autót, amihez ugyanennyi ultrahangos szenzor és egy radar is tartozik, ráadásul az alapfelszereltség részeként – a rendszer még azt is képes észlelni, hogy ébren van-e a sofőr.

A Polestar 4 gyártását a tervek szerint idén novemberben kezdik meg Kínában, később viszont számos, többek között az európai és az észak-amerikai piacon is bemutatkozik a modell. Már egy előzetes ár is ismert: az öreg kontinensen 60 ezer euróért, vagyis mostani árfolyamon több mint 22 millió forintért kínálják majd.